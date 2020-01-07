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وزارة المالية تنقل خبرا سارا للمعلمين النازحين وتكشف عن آلية جديدة لصرف المرتبات

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مقر وزارة المالية

*يمن برس -وكالات

أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية، استئناف صرف مرتبات المعلمين النازحين بموجب الآلية الجديدة والرفع بالمعلمين المباشرين للتدريس بالمحافظات المحررة، وذلك فور استكمال الوزارة الإجراءات التصحيحية الجارية حالياً لكشوفات المعلمين المقيدين تحت مسمى نازحين.



ونلقت وكالة سبأ عن قوله، "إن وزارة المالية تلقت خطاباً من وزارة التربية والتعليم بشأن عدم مباشرة آلاف المعلمين النازحين، وعدم قدرتها على إلزامهم في ظل تسلمهم مرتباتهم عبر مصرف الكريمي".



وبحسب المصدر، فقد طالبت وزارة التربية، "بتحويل عملية الصرف عبر مكاتب التربية في المحافظات المحررة التي يقوم المعلمين بالمباشرة فيها".



وتأتي هذه الإجراءات بموجب إقرار لقاء مشترك عقد في العاصمة المؤقتة عدن، وضم وزير المالية سالم بن بريك ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، اعتماد آلية جديدة لصرف مرتبات المعلمين النازحين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.



وتقضي الآلية الجديدة بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين تتولى إعادة تمحيص كشوفات مرتبات المعلمين النازحين، تمهيداً لصرف المرتبات للمعلمين المباشرين لعملية التدريس في مدارس المناطق المحررة فقط.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية، استئناف صرف مرتبات المعلمين النازحين بموجب الآلية الجديدة والرفع بالمعلمين المباشرين للتدريس بالمحافظات المحررة، وذلك فور استكمال الوزارة الإجراءات التصحيحية الجارية حالياً لكشوفات المعلمين المقيدين تحت مسمى نازحين.ونلقت وكالة سبأ عن قوله، "إن وزارة المالية تلقت خطاباً من وزارة التربية والتعليم بشأن عدم مباشرة آلاف المعلمين النازحين، وعدم قدرتها على إلزامهم في ظل تسلمهم مرتباتهم عبر مصرف الكريمي".وبحسب المصدر، فقد طالبت وزارة التربية، "بتحويل عملية الصرف عبر مكاتب التربية في المحافظات المحررة التي يقوم المعلمين بالمباشرة فيها".وتأتي هذه الإجراءات بموجب إقرار لقاء مشترك عقد في العاصمة المؤقتة عدن، وضم وزير المالية سالم بن بريك ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، اعتماد آلية جديدة لصرف مرتبات المعلمين النازحين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.وتقضي الآلية الجديدة بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين تتولى إعادة تمحيص كشوفات مرتبات المعلمين النازحين، تمهيداً لصرف المرتبات للمعلمين المباشرين لعملية التدريس في مدارس المناطق المحررة فقط.







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