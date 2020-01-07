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الحكومة تفاجئ الجميع وتعتبر تصريحات هذا الوزير غير ممثلة لها

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الجبواني _وزير النقل

*يمن برس -متابعة خاصة

قال مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، إن التصريحات المتداولة عن ترتيبات لتوقيع اتفاقيات وتحديدا في قطاعات النقل خاصة الموانئ والمطارات وغيرها، تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل الحكومة.



جاء ذلك في تصريح لمصدر حكومي مسؤول نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" تعليقاً على تصريح وزير النقل صالح الجبواني، حول وجود ترتيبات فنية لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير موانئ مطارات وشبكة الطرق اليمنية.



وأضاف المصدر، أن تصريحات بعض أعضاء الحكومة في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة، غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى دولة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية..



وأشار إلى حرص اليمن على بناء علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على العمل المؤسسي وفي إطار التشريعات والقوانين النافذة وليس إبرام اتفاقات بشكل شخصي.



وجدد المصدر، التزام الحكومة وجميع أعضائها برؤية الرئيس عبدربه منصور هادي، في التعاون والتنسيق الخارجي وبناء الشراكات التنموية وفقا للمصالح الإستراتيجية العليا لليمن وشعبها.



كما أكد أن الحكومة حريصة على استكمال الهدف الواضح في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا للانطلاق نحو البناء والتنمية وإعادة الاعمار.



وكان الجبواني قال أمس الاثنين، في تصريح صحفي خلال زيارته لتركيا، انه توصل إلى اتفاق مع نظيره التركي يقضي بتشكيل لجنة فنية(يمنية ـ تركية) تمهيدا لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق اليمنية في المرحلة المقبلة.



يشار إلى أن أكثر من 9 منشآت ومرافق حيوية بينها مطارات وموانئ لا تزال تحت سيطرة القوات الإماراتية والميليشيات التابعة لها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، إن التصريحات المتداولة عن ترتيبات لتوقيع اتفاقيات وتحديدا في قطاعات النقل خاصة الموانئ والمطارات وغيرها، تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل الحكومة.جاء ذلك في تصريح لمصدر حكومي مسؤول نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" تعليقاً على تصريح وزير النقل صالح الجبواني، حول وجود ترتيبات فنية لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير موانئ مطارات وشبكة الطرق اليمنية.وأضاف المصدر، أن تصريحات بعض أعضاء الحكومة في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة، غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى دولة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية..وأشار إلى حرص اليمن على بناء علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على العمل المؤسسي وفي إطار التشريعات والقوانين النافذة وليس إبرام اتفاقات بشكل شخصي.وجدد المصدر، التزام الحكومة وجميع أعضائها برؤية الرئيس عبدربه منصور هادي، في التعاون والتنسيق الخارجي وبناء الشراكات التنموية وفقا للمصالح الإستراتيجية العليا لليمن وشعبها.كما أكد أن الحكومة حريصة على استكمال الهدف الواضح في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا للانطلاق نحو البناء والتنمية وإعادة الاعمار.وكان الجبواني قال أمس الاثنين، في تصريح صحفي خلال زيارته لتركيا، انه توصل إلى اتفاق مع نظيره التركي يقضي بتشكيل لجنة فنية(يمنية ـ تركية) تمهيدا لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق اليمنية في المرحلة المقبلة.يشار إلى أن أكثر من 9 منشآت ومرافق حيوية بينها مطارات وموانئ لا تزال تحت سيطرة القوات الإماراتية والميليشيات التابعة لها.







الحكومة الجبواني تصريحات



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