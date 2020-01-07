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الجيش الوطني يرد على المليشيا الحوثية بإسقاط طائرة تابعة لها في مران

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طائرة تم اسقاطها

*يمن برس -صعدة

تمكن الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية في منطقة مران بمحافظة صعدة شمال البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن رئيس المركز الاعلامي في محور مران النقيب عادل القدسي، قوله، إنه تم رصد طائرة مسيرة من وحدة الاستطلاع والرصد للجيش الوطني، وتم إصدار الأوامر للتعامل معها وإسقاطها.



وكانت جماعة الحوثيين قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة الجوف .حيث المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في"الفيسبوك": "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتل نوع CH-4 في محافظة الجوف أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكن الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية في منطقة مران بمحافظة صعدة شمال البلاد.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن رئيس المركز الاعلامي في محور مران النقيب عادل القدسي، قوله، إنه تم رصد طائرة مسيرة من وحدة الاستطلاع والرصد للجيش الوطني، وتم إصدار الأوامر للتعامل معها وإسقاطها.وكانت جماعة الحوثيين قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة الجوف .حيث المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في"الفيسبوك": "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتل نوع CH-4 في محافظة الجوف أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية".







صعدة الجيش الوطني طائرة استطلاع



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