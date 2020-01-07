الزبيدي مهدداً : لن نصمت وسنحسـم الأمر بعد هذه المدة!

*يمن برس -عدن
أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، اليوم، إن المجلس لن يصمت على الخروقات بشأن تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، متوعداً بحسم الأمر بعد انتهاء المهلة الزمنية لتنفيذ الاتفاق المحددة بـ90 يوماً من تاريخ توقيعه.
وقال الزبيدي خلال لقائه، اليوم، مع منتسبي "نادي القضاة الجنوبي": "إن المجلس الانتقالي "لم ولن يصمت أبدا على انتهاكات وخروقات الطرف الآخر"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية.
وأضاف الزبيدي متوعداً "سننتظر انتهاء المهلة الزمنية لاتفاق الرياض لنقول كلمتنا".
وجدد الزبيدي تأكيده على تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي، بتنفيذ "اتفاق الرياض" وضمان الشراكة في إدارة الدولة.
وتتبادل الحكومة والانتقالي الاتهامات بشأن عرقلة تنفيذ "اتفاق الرياض" الذي أنهى دائرة الصراع بين الطرفين في أغسطس من العام الماضي.
ووقعت الحكومة و"الانتقالي" في 5 نوفمبر الماضي اتفاق الرياض برعاية السعودية، ويتضمن بنودا سياسية واقتصادية وأمنية أنهى الصراع الذي احتدم بين الطرفين في اغسطس الماضي.
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