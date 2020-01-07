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رفضوا إعادة زوجته فقام بقتل وإصابة خمسة من أقاربها في جريمة هزت العاصمة صنعاء(تفاصيل)

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صنعاء

*يمن برس -صنعاء

قتل وأصيب خمسة من أفراد أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بعد أن فتح أحد أقاربهم النار عليهم داخل المنزل؛ بسبب خلاف أسري، بالعاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية، إن القاتل "يوسف ناجي المراني، من أهالي حرف سفيان، بمحافظة عمران، ذهب لإرجاع زوجته، أم سامي السروري، وحاول إخراجها بالقوة، وبعد رفض الأهالي، فتح النار في وجه زوجته وشقيقها، توفيّ على الفور".



وبحسب المصادر، فقد أصيب في الحادث كذلك، "الشقيق الثاني لزوجة الجاني ويدعى زين العابدين السروري، وشقيقته تدعى أم محمد مع اثنين من اطفالها، وحالتهم جميعا حرجة، وتم نقلهم إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة".



وأوضح شقيق المجني عليها، "قاسم السروري، الحادثة، في منشور له على صفحته في "الفيس بوك". مؤكدا أن "القاتل هو: يوسف ناجي المراني، من أهالي حرف سفيان، وهو متزوج أختي منذ عدة سنين".



وقال السروري، إن "الذي حصل اليوم العصر، أنه - أي القاتل - جاء إلى البيت من أجل ارجاع زوجته بالقوة، حيث باشر أخي يوسف السروري بالرصاص مما أدى الى استشهاده فورا، كما استشهدت اختي أم سامي (زوجة القاتل) اثناء دفاعها عن اخيها، والبقية في العنايه المركزة، وهم ثلاثة، أخي زين العابدين السروري، واختي أم محمد زوجة اخي منصور الهتار مع اثنين من اطفالها".

وأكد الجاني أن القضية جنائية بحتة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل وأصيب خمسة من أفراد أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بعد أن فتح أحد أقاربهم النار عليهم داخل المنزل؛ بسبب خلاف أسري، بالعاصمة صنعاء.وقالت مصادر محلية، إن القاتل "يوسف ناجي المراني، من أهالي حرف سفيان، بمحافظة عمران، ذهب لإرجاع زوجته، أم سامي السروري، وحاول إخراجها بالقوة، وبعد رفض الأهالي، فتح النار في وجه زوجته وشقيقها، توفيّ على الفور".وبحسب المصادر، فقد أصيب في الحادث كذلك، "الشقيق الثاني لزوجة الجاني ويدعى زين العابدين السروري، وشقيقته تدعى أم محمد مع اثنين من اطفالها، وحالتهم جميعا حرجة، وتم نقلهم إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة".وأوضح شقيق المجني عليها، "قاسم السروري، الحادثة، في منشور له على صفحته في "الفيس بوك". مؤكدا أن "القاتل هو: يوسف ناجي المراني، من أهالي حرف سفيان، وهو متزوج أختي منذ عدة سنين".وقال السروري، إن "الذي حصل اليوم العصر، أنه - أي القاتل - جاء إلى البيت من أجل ارجاع زوجته بالقوة، حيث باشر أخي يوسف السروري بالرصاص مما أدى الى استشهاده فورا، كما استشهدت اختي أم سامي (زوجة القاتل) اثناء دفاعها عن اخيها، والبقية في العنايه المركزة، وهم ثلاثة، أخي زين العابدين السروري، واختي أم محمد زوجة اخي منصور الهتار مع اثنين من اطفالها".وأكد الجاني أن القضية جنائية بحتة.







السروري صنعاء حرف سفيان



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