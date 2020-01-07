الحوثيون يعترفون بمصرع أحد قادتهم البارزين في تعز

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*يمن برس - متابعة خاصة

أقرت ميليشيا الحوثي. اليوم الثلاثاء، بمصرع أحد قادتها البارزين في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وذكرت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، أنه شيع في صنعاء اليوم، جثمان قائد اللواء 17 مشاه المعين من الحوثيين العميد علي عبدالرزاق محمد الشرعي المكنى (أبو زيد صريح).

وأشارت إلى أن "أبو زيد صريح" قتل وهو يؤدي واجبه في "معركة النفس الطويل".

وكانت قوات الجيش الوطني أعلنت، أمس، مصرع القيادي الحوثي "أبوزيد" بنيران مدفعيتها في منطقة الربيعي غربي محافظة تعز.