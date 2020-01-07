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المقاومة الوطنية تدعم الساحل الغربي بعدد من السيارات

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*يمن برس -تعز

سلمت المقاومة الوطنية، صباح الثلاثاء، سبع سيارات خاصة بالنظافة دعما للسلطات المحلية بالمديريات المحررة في الساحل الغربي، في إطار اهتمامها بتطبيع الحياة وتلبية للاحتياجات المجتمعية.





وقام العميد الركن صادق دويد الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة، ومعه عبد الرحيم الفتيح مدير مديرية المخا، وعدد من مدراء المديريات المستهدفة بتسليم المسؤولين المعنيين في تلك المديريات سيارات النظافة المقدمة من المقاومة الوطنية.



وخلال التسليم أوضح العميد صادق دويد، أن المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح، ومنذ اليوم الأول لانطلاقتها وهي تولي المجتمع المحلي اهتماما في الجوانب الخدمية والتنموية"، واليوم تقدم قيادة المقاومة الوطنية، سبع سيارات نظافة لسبع مديريات في الساحل الغربي، دعما لجهود السلطة المحلية لإنجاح حملات النظافة.



وقال الناطق باسم المقاومة الوطنية: "أغتنم هذه المناسبة، وأقول لأصوات النشاز التي نسمعها هذه الأيام، أن يلتفتوا إلى مدينة تعز والتنمية والصحة والمجتمع، واستكمال تحرير ما تبقى من هذه المديريات"، داعيا إياهم لترك الخلافات الجانبية وإثارة قضايا لا تخدم سوى المليشيات الحوثية".



وجدد التأكيد على دعم قيادة المقاومة الوطنية للمجتمع المحلي والسلطة المحلية ومحافظ المحافظة، مشيراً إلى أن المقاومة الوطنية مستمرة في تقديم الدعم للمجتمعات المحلية.



من جانبه عبر مدير عام مديرية المخا عبدالرحيم الفُتيح، عن سعادته لتسلم السلطة المحلية في المديرية "بوابير النظافة التي غابت عنها منذ سنوات، بدعم سخي من قيادة المقاومة الوطنية ممثلة بالعميد طارق محمد عبدالله صالح، فلهم جزيل الشكر والامتنان لأننا بأمس الحاجة إليها".



وأعرب عن امتنانه للجهود التي يبذلها محافظ تعز الأستاذ نبيل شمسان، من خلال متابعته وإشرافه الكامل لسير العمل في المديريات المحررة بالساحل الغربي، الذي يتابع ويشرف إشرافا تاما لكل خطواتنا وأيضا على استلام بوابير النظافة.



كما عبر مدير عام مديرية ذو باب محمد الشاعري عن شكره لقيادة المقاومة الوطنية، ممثلة بالعميد طارق على الإسهامات التي يقدمها في دعم المديرية.



وأضاف: "نحن اليوم نستلم بعض معدات النظافة التي تخدم المديرية التي كانت تعاني في السابق".



من ناحيته قال عبدالكريم أحمد علي حيدر مدير عام مديرية موزع، إن العميد طارق صالح "وعد فأوفى" واليوم ها نحن نستلم بوابير النظافة ونثمن جهود محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان، ومتابعته واهتمامه بقضايا المواطنين.



إلى ذلك أثنى مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالحديدة عبدالله عبداللطيف على الجهود التي تبذلها المقاومة الوطنية للتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين.



وقال "نأمل أن نكون عند حسن ظن المواطنين، حيث إننا إلى الآن ما زلنا في طور التأسيس ولينتظرونا إن شاء الله مقبلين على برامج نظافة شاملة".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سلمت المقاومة الوطنية، صباح الثلاثاء، سبع سيارات خاصة بالنظافة دعما للسلطات المحلية بالمديريات المحررة في الساحل الغربي، في إطار اهتمامها بتطبيع الحياة وتلبية للاحتياجات المجتمعية.وقام العميد الركن صادق دويد الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة، ومعه عبد الرحيم الفتيح مدير مديرية المخا، وعدد من مدراء المديريات المستهدفة بتسليم المسؤولين المعنيين في تلك المديريات سيارات النظافة المقدمة من المقاومة الوطنية.وخلال التسليم أوضح العميد صادق دويد، أن المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح، ومنذ اليوم الأول لانطلاقتها وهي تولي المجتمع المحلي اهتماما في الجوانب الخدمية والتنموية"، واليوم تقدم قيادة المقاومة الوطنية، سبع سيارات نظافة لسبع مديريات في الساحل الغربي، دعما لجهود السلطة المحلية لإنجاح حملات النظافة.وقال الناطق باسم المقاومة الوطنية: "أغتنم هذه المناسبة، وأقول لأصوات النشاز التي نسمعها هذه الأيام، أن يلتفتوا إلى مدينة تعز والتنمية والصحة والمجتمع، واستكمال تحرير ما تبقى من هذه المديريات"، داعيا إياهم لترك الخلافات الجانبية وإثارة قضايا لا تخدم سوى المليشيات الحوثية".وجدد التأكيد على دعم قيادة المقاومة الوطنية للمجتمع المحلي والسلطة المحلية ومحافظ المحافظة، مشيراً إلى أن المقاومة الوطنية مستمرة في تقديم الدعم للمجتمعات المحلية.من جانبه عبر مدير عام مديرية المخا عبدالرحيم الفُتيح، عن سعادته لتسلم السلطة المحلية في المديرية "بوابير النظافة التي غابت عنها منذ سنوات، بدعم سخي من قيادة المقاومة الوطنية ممثلة بالعميد طارق محمد عبدالله صالح، فلهم جزيل الشكر والامتنان لأننا بأمس الحاجة إليها".وأعرب عن امتنانه للجهود التي يبذلها محافظ تعز الأستاذ نبيل شمسان، من خلال متابعته وإشرافه الكامل لسير العمل في المديريات المحررة بالساحل الغربي، الذي يتابع ويشرف إشرافا تاما لكل خطواتنا وأيضا على استلام بوابير النظافة.كما عبر مدير عام مديرية ذو باب محمد الشاعري عن شكره لقيادة المقاومة الوطنية، ممثلة بالعميد طارق على الإسهامات التي يقدمها في دعم المديرية.وأضاف: "نحن اليوم نستلم بعض معدات النظافة التي تخدم المديرية التي كانت تعاني في السابق".من ناحيته قال عبدالكريم أحمد علي حيدر مدير عام مديرية موزع، إن العميد طارق صالح "وعد فأوفى" واليوم ها نحن نستلم بوابير النظافة ونثمن جهود محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان، ومتابعته واهتمامه بقضايا المواطنين.إلى ذلك أثنى مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالحديدة عبدالله عبداللطيف على الجهود التي تبذلها المقاومة الوطنية للتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين.وقال "نأمل أن نكون عند حسن ظن المواطنين، حيث إننا إلى الآن ما زلنا في طور التأسيس ولينتظرونا إن شاء الله مقبلين على برامج نظافة شاملة".







الساحل الغربي تعز المقاومة الوطنية



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