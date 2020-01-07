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حلف شمال الأطلسي ينقل بعض قواته من العراق
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 10:20:00 مساءً

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حلف شمال الأطلسي ينقل بعض قواته من العراق
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*يمن برس - متابعات

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بحلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، قوله، إن "الحلف ينقل بعض مدربيه العسكريين من العراق في أعقاب تنامي المخاوف من صراع إقليمي بعد هجوم بطائرة أمريكية مسيرة أودى بحياة قائد عسكري إيراني كبير الجمعة الفائتة".

وأكد المسؤول أن الحلف "اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية أفراده".. مشيراً إلى ذلك يشمل "إعادة نشر بعض الأفراد بصورة مؤقتة في مواقع أخرى سواء داخل العراق أو خارجه".

يذكر أن بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق، تشمل عسكريين ومدنيين، كما أنها تضم مئات من المدربين والمستشارين وأفراد الدعم سواء من دوله الأعضاء وعددها 29 أو من خارجه.




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خاص - يمن برس

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