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جموع غفيرة تشيع أسطورة الكرة السعودية خميس العويران
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 11:25:00 مساءً

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جموع غفيرة تشيع أسطورة الكرة السعودية خميس العويران
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*يمن برس - متابعات
شيعت جموع غفيرة عصر اليوم الثلاثاء ، لاعب المنتخب السعودي السابق خميس العويران إلى مثواه الأخير، حيث توافدت الحشود لحي العزيزية في العاصمة السعودية الرياض.


وتوفي خميس العويران، لاعب المنتخب السعودى السابق وناديي الهلال والاتحاد، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض. 
 

وكان العويران قد أجرى عملية جراحية فى مدينة الملك فهد الطبية، بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام.

 

يذكر أن العويران لعب للهلال لأربع مواسم فى الفترة ما بين 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 وحتى 2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.




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خاص - يمن برس

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