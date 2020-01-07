عيب أسود.. الحوثيون يقتحمون منزل ناشطة هاشمية ويعتدون عليها بالضرب المبرح
*يمن برس - خاص
كشفت الناشطة ابتسام أبو دنيا عن تعرضها وأبنائها للضرب من قبل عصابة حوثية اقتحمت منزلها في العاصمة صنعاء على خلفية تدوينات تعارض سياسة المليشيات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت في تدوينة على "فيسبوك" الثلاثاء، إن مسلحين يتبعون القيادي الحوثي وليد أبو دنيا اقتحموا منزلها بقوة السلاح وقاموا بالاعتداء عليها وعلى أولادها بالضرب ومصادرة أجهزتها الشخصية.
وأكدت احتفاظها بالرد على الإعتداء الحوثي بعد تماثلها للشفاء نتيجة إصابتها بجروح إثر الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له في منزلها.
من جهتهم، أدان ناشطون ماتعرضت له الناشطة ابتسام أبو دنيا واعتبروه “جريمة نكراء و”عيب أسود بالعرف القبلي” وسابقة ليس لها مثيل.
وأكدوا أن جريمة الاعتداء بالضرب على الناشطة أبو دنيا تكشف عن مدى همجية المليشيا الحوثية وتجردها من القيم اليمنية التي تضع المرأة في مكانة رفيعة وتحظى بتقدير كبير من المجتمع اليمني.
وتعتبر أبو دنيا من أبرز المعارضات للمليشيات وسخرت صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد سياسات الحوثيين وانتهاكاتهم بحق المدنيين.
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