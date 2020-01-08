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وداعاً للألم مع تقنية نافيرا تيرابوتيك
الاربعاء, 08 يناير, 2020 12:20:00 صباحاً

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وداعاً للألم مع تقنية نافيرا تيرابوتيك
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*يمن برس - متابعات
تمكن علماء شركة طبية في كاليفورنيا من ابتكار تقنية” نافيرا تيرابوتيك”، وتقوم هذه التقنية بإجراء تعديلات مخططة وانتقائية في الحمض النووي للمريض لتعطيل الجين المسؤول عن إرسال إشارات الألم إلى الشبكة العصبية في العمود الفقري.

وتأتي أهمية هذه التقنية الجديدة في حال نجاحها تماماً من خلال النظر لمشكلة كبيرة وهي أنه في العديد من المراكز الطبية يتم إعطاء المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي المورفين لتخفيف آلامهم، ومع ذلك قد يتركهم غير قادرين على العمل بشكل طبيعي بسبب النعاس والتعب، ففي الولايات المتحدة يموت 70 ألف شخص سنويا بسبب جرعات زائدة من الأدوية المخدرة، لذا فإن اتباع طريقة غير مخدرة لمعالجة آلام السرطان سيكون بمثابة فائدة كبيرة”.


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خاص - يمن برس

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