 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / باحثون يتوصلون لعلاج لمرض الفشل الكلوي
باحثون يتوصلون لعلاج لمرض الفشل الكلوي
الاربعاء, 08 يناير, 2020 02:02:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
باحثون يتوصلون لعلاج لمرض الفشل الكلوي
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

توصل باحثون من المدرسة الطبية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، إلى إمكانية استخدام كلى مرضى فيروس الكبد الوبائي (سي) من المستوى الجيني (A) لزراعتها داخل أجساد مرضى الفشل الكلوي.

وكشف ديفيد غولدبرغ، الباحث المشارك في الدراسة، أن «نتائج التجارب أثبتت أن كلى المتبرعين الحاملين لفيروس الكبد الوبائي كانت عالية الجودة، وليست تالفة وبمخاطر عالية بسبب ما كان يعتقد سابقاً أنها تحمل آثاراً جانبية من العلاج السابق لالتهاب الكبد الوبائي».

وأشار غولدبرغ إلى «أنهم شككوا خلال التجربة من إمكانية علاجها لمرضى الفشل الكلوي، إلا أن النتائج أثبتت أنها بجودة عالية ونجحت عمليات الزراعة وتماثل مرضى الفشل الكلوي للشفاء التام».

وبحسب الباحثين فإن مرض الكبد الوبائي من نوع (A)، هو النوع المبكر للمرض، ويحمله أشخاص صغار بالسن، وبالتالي فإن كليتهم تكون عالية الجودة.

ووفقاً للدراسة، فإن عينة التجربة من مرضى الفشل الكلوي وافقت على خضوعها للتجربة، مفضلة أن تعيش بمرض الكبد الوبائي بدلاً من دوريات غسل الكلى التي تتم ثلاث مرات أسبوعياً طوال حياتهم.

وبعد نجاح التجربة لم تخضع عينة الدراسة مجددا ًلدورة الغسل الكلوي.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
318
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©