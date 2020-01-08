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حذر منه الرسول.. طائر شرير وراء اندلاع حرائق استراليا الضخمة

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*يمن برس - متابعات

على مدار 6 شهور، تشهد إستراليا حرائق متوالية، والتي حيّرت الكثير من الباحثين عن سبب اندلاعها المستمر.



أحد العلماء الإستراليين اكتشف مؤخرا أنه قد يكون طائر الحدأة هو المتسبب في اندلاع هذه الحرائق.

ومن المعروف أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحدأة وأنها من الفواسق، حيث يجوز قتله في الحلام.



وبحسب ما اكتشفه العلماء فإن الحدأة تعمد إشعال الحرائق في الغابات بطريقة احترافية، حيث يستخدم منقاره ومخالبه ويحاول توسيع هذه الحرائق مع زملائه.



كما أنه يقوم أيضا بنشر الحريق ما استطاع، عبر التقاطه نارا مشتعلة في خشبة أو غصن صغير، ثم يطير به ليرميه في مكان آخر من البرية.



ومن خلال هذه الحيل ينتشر الحريق أكثر في كل مكان، لأن عشرات الطيور من فصيلته تفعل الشيء نفسه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك على مدار 6 شهور، تشهد إستراليا حرائق متوالية، والتي حيّرت الكثير من الباحثين عن سبب اندلاعها المستمر.أحد العلماء الإستراليين اكتشف مؤخرا أنه قد يكون طائر الحدأة هو المتسبب في اندلاع هذه الحرائق.ومن المعروف أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحدأة وأنها من الفواسق، حيث يجوز قتله في الحلام.وبحسب ما اكتشفه العلماء فإن الحدأة تعمد إشعال الحرائق في الغابات بطريقة احترافية، حيث يستخدم منقاره ومخالبه ويحاول توسيع هذه الحرائق مع زملائه.كما أنه يقوم أيضا بنشر الحريق ما استطاع، عبر التقاطه نارا مشتعلة في خشبة أو غصن صغير، ثم يطير به ليرميه في مكان آخر من البرية.ومن خلال هذه الحيل ينتشر الحريق أكثر في كل مكان، لأن عشرات الطيور من فصيلته تفعل الشيء نفسه.







استراليا حرائق طائر



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