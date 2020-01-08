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تعيين الألمانية دانييلا كروسلاك نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة
الاربعاء, 08 يناير, 2020 02:10:00 صباحاً

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تعيين الألمانية دانييلا كروسلاك نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة
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*يمن برس - الحديدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، تعيين السيدة دانييلا كروسلاك من ألمانيا نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة(أونمها). 

وقال غوتيريش إن السيدة كروسلاك تجلب إلى هذا المنصب خبرة واسعة في الميدان وفي المقرات الرئيسية، مشيرا إلى شغلها منصب مديرة مكتب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم العدالة في هايتي منذ عام 2018.

ومن عام 2014 إلى عام 2018، كانت السيدة كروسلاك هي المسؤولة الرئيسية عن الفريق التشغيلي المتكامل للسودان في إدارة عمليات حفظ السلام.

وحسبما أفاد البيان، فقد شغلت أيضا منصب كبيرة المستشارين ورئيسة مكتب المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان خلال الفترة 2012-2013، حيث سبق أن شغلت منصب كبيرة موظفي الشؤون السياسية في المقر الرئيسي لدعم كلا المكتبين بالإضافة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في أبيي (يونيسفا).




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خاص - يمن برس

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