 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / فضيحة جنسية جديدة لترامب مع مذيعة حسناء
فضيحة جنسية جديدة لترامب مع مذيعة حسناء
الاربعاء, 08 يناير, 2020 03:03:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
فضيحة جنسية جديدة لترامب مع مذيعة حسناء
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
كشفت كورتني فريل، المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن فضيحة جديدة للرئيس دونالد ترامب، وذلك عقب تحرشه بها، واصفا إياها بالصحفية الأكثر إثارة في البلاد.

وذكرت هذه المذيعة في كتاب مذكراتها الجديد، أن ترامب قال لها: "يجب أن تأتي فجأة في وقت ما إلى مكتبي، حتى نتمكن من تبادل القبل"، وزعمت بأنها ردت عليه: "دونالد، أعتقد أن كلانا متزوج".

وأضافت كورتني فريل، في كتاب مذكراتها الذي حمل اسم "العاشرة مساء: الإقلاع عن الخمر وإذاعة الأخبار الجديدة"، أن "تلك الدعوة جعلتني في موقف صعب على تقديم التقارير عن ترشح ترامب للرئاسة بشكل جاد. لقد أغضبني في ما بعد أنه كان ينعت جميع النساء اللواتي سردن قصصا مماثلة عن تحرشاته الوقحة، بأنهن كاذبات. أنا أصدقهن تماما. أما الآن فيمكنني على الأقل أن أقول على سبيل المزاح إنني كدت أطارح الرئيس الغرام، لكنني نجوت".

وذكرت في كتابها أن الرئيس الأمريكي، عندما كان رجل أعمال قبل تولي المنصب الرئاسي، وصفها بأنها "الصحفية الأكثر إثارة على القناة الأمريكية".



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
193
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©