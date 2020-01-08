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مستخلصات منزلية سهلة للتخلص من التهاب الحلق

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*يمن برس - متابعة خاصة



تعد العدوى الفيروسية من بين الأسباب الأكثر شيوعا لالتهاب الحلق، الأمر الذي يجعل الإنسان غير قادر على البلع والأكل. إليكم بعض العلاجات المنزلية المهدئة لالتهاب اللوزتين والحنجرة، والتي يمكنك استخدامها في المنزل لمنع حدوث مضاعفات:



العسل



يأتي في مقدمة العلاجات المنزلية، لتجنب الإصابة بنزلة برد الشتاء، تناول ملعقة صغيرة من العسل، الذي يعضد مقاومة الجسم للبكتيريا، كما يعمل كمضاد حيوي طبيعي واسع المجال.



ماء الغرغرة



إلى جانب العسل الطبيعي، امتد استخدام "ماء الغرغرة" لسنوات عبر الطب التقليدي الطبيعي، وتكمن أهمية "الغرغرة" في بساطة استخدامها، كل ما تحتاجه هو كوب من الماء الدافىء وملعقة ملح، لتصنع المحلول المقاوم للبكتيريا بشكل فعال.



شاي البابونج



يحتوي شاي البابونج على عناصر مضادة للالتهابات والأكسدة، كما أن إضافة بعض من العسل الطبيعي، يرفع من قيمة العلاج كثيرا.



ماء الليمون الساخن



أكدت أبحاث كثيرة، فوائد شرب ماء الليمون الساخن، الذي تحرص عليه معظم الأسر، وتعرف قدره لما له من فوائد، فإلى جانب قدرته على تخفيض الوزن، تتميز بقدراته المضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات والتي من شأنها أن تزيد من صعوبة تكاثر الفيروسات والبكتيريا في الحلق.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تعد العدوى الفيروسية من بين الأسباب الأكثر شيوعا لالتهاب الحلق، الأمر الذي يجعل الإنسان غير قادر على البلع والأكل. إليكم بعض العلاجات المنزلية المهدئة لالتهاب اللوزتين والحنجرة، والتي يمكنك استخدامها في المنزل لمنع حدوث مضاعفات:العسليأتي في مقدمة العلاجات المنزلية، لتجنب الإصابة بنزلة برد الشتاء، تناول ملعقة صغيرة من العسل، الذي يعضد مقاومة الجسم للبكتيريا، كما يعمل كمضاد حيوي طبيعي واسع المجال.ماء الغرغرةإلى جانب العسل الطبيعي، امتد استخدام "ماء الغرغرة" لسنوات عبر الطب التقليدي الطبيعي، وتكمن أهمية "الغرغرة" في بساطة استخدامها، كل ما تحتاجه هو كوب من الماء الدافىء وملعقة ملح، لتصنع المحلول المقاوم للبكتيريا بشكل فعال.شاي البابونجيحتوي شاي البابونج على عناصر مضادة للالتهابات والأكسدة، كما أن إضافة بعض من العسل الطبيعي، يرفع من قيمة العلاج كثيرا.ماء الليمون الساخنأكدت أبحاث كثيرة، فوائد شرب ماء الليمون الساخن، الذي تحرص عليه معظم الأسر، وتعرف قدره لما له من فوائد، فإلى جانب قدرته على تخفيض الوزن، تتميز بقدراته المضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات والتي من شأنها أن تزيد من صعوبة تكاثر الفيروسات والبكتيريا في الحلق.







الوقاية التهاب الحلق



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