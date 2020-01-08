ترامب يدلي بتصريح عاجل بشأن استهداف إيران لقاعدة أمريكية في العراق

*يمن برس - خاص
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح عاجل بشأن استهداف إيران للقاعدة الأمريكية عين في العراق.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها "يمن برس"، "كل شيء على ما يرام! صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق، نحن بصددتقييم الخسائر والأضرار التي تحدث الآن، حتى الآن الأخبار جيدة جدا!".
مضيفًا: لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزًا جيدًا في أي مكان في العالم، إلى حد بعيد! سأدلي ببيان صباح الغد.
وكانت إيران قد تبنت في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء قصف قاعدة أمريكية في العراق.
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