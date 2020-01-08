الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / ترامب يدلي بتصريح عاجل بشأن استهداف إيران لقاعدة أمريكية في العراق

ترامب يدلي بتصريح عاجل بشأن استهداف إيران لقاعدة أمريكية في العراق

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص



أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح عاجل بشأن استهداف إيران للقاعدة الأمريكية عين في العراق.



وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها "يمن برس"، "كل شيء على ما يرام! صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق، نحن بصددتقييم الخسائر والأضرار التي تحدث الآن، حتى الآن الأخبار جيدة جدا!".



مضيفًا: لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزًا جيدًا في أي مكان في العالم، إلى حد بعيد! سأدلي ببيان صباح الغد.



وكانت إيران قد تبنت في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء قصف قاعدة أمريكية في العراق.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح عاجل بشأن استهداف إيران للقاعدة الأمريكية عين في العراق.وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها "يمن برس"، "كل شيء على ما يرام! صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق، نحن بصددتقييم الخسائر والأضرار التي تحدث الآن، حتى الآن الأخبار جيدة جدا!".مضيفًا: لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزًا جيدًا في أي مكان في العالم، إلى حد بعيد! سأدلي ببيان صباح الغد.وكانت إيران قد تبنت في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء قصف قاعدة أمريكية في العراق.







ترامب تصريح القصف



شارك الخبر أصدقاءك:



253

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







