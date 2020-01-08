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الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية مسيرة في تعز

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*يمن برس - متابعة خاصة

قال الجيش الوطني، إنه أسقط في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أن “أفرادًا من الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة، تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي، أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش بجبهة الضباب، غربي المدينة”.



ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول الأمر.



وكانت جماعة الحوثي أعلنت الثلاثاء أنها أسقطت طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للتحالف العربي في محافظة الجوف اليمنية القريبة من الحدود السعودية، كما أعلن الجيش أمس الثلاثاء، إسقاط مسيرة تابعة للحوثيين في مران بمحافظة صعدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال الجيش الوطني، إنه أسقط في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أن “أفرادًا من الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة، تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي، أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش بجبهة الضباب، غربي المدينة”.ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول الأمر.وكانت جماعة الحوثي أعلنت الثلاثاء أنها أسقطت طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للتحالف العربي في محافظة الجوف اليمنية القريبة من الحدود السعودية، كما أعلن الجيش أمس الثلاثاء، إسقاط مسيرة تابعة للحوثيين في مران بمحافظة صعدة.







إسقاط طائرة حوثية مسيرة تعز



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