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انهيار كارثي للريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية وسط تحذيرات من تراجع اقتصادي مرتقب(السعر الآن)

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*يمن برس -خاص

شهد الريال اليمني اليوم تراجعا مخيفا أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل تحذيرات من انهيارات كارثية مرتقبة لا سيما بعد قرارات المليشيات الحوثية الأخيرة بشأن العملة الجديدة وهو ما فاقم تراجع الوضع الاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية .



وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء 8 يناير 2019 كما رصدها(يمن برس) على النحو التالي :



(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 165.5

⁦ الدولار 629

⁦ الإماراتي : 168.5

⁦ العماني : 1615

ذهب كسر 21 : 27,200



(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي 166.5

⁦ الدولار : 634

⁦ الإماراتي : 171

⁦ العماني : 1640

ذهب كسر 21 : 27,500





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شهد الريال اليمني اليوم تراجعا مخيفا أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل تحذيرات من انهيارات كارثية مرتقبة لا سيما بعد قرارات المليشيات الحوثية الأخيرة بشأن العملة الجديدة وهو ما فاقم تراجع الوضع الاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية .وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء 8 يناير 2019 كما رصدها(يمن برس) على النحو التالي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 165.5⁦ الدولار 629⁦ الإماراتي : 168.5⁦ العماني : 1615ذهب كسر 21 : 27,200(( أسعار البيع ))⁦ السعودي 166.5⁦ الدولار : 634⁦ الإماراتي : 171⁦ العماني : 1640ذهب كسر 21 : 27,500







الريال الدولار الصرف



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