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انهيار كارثي للريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية وسط تحذيرات من تراجع اقتصادي مرتقب(السعر الآن)
الاربعاء, 08 يناير, 2020 02:06:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
شهد الريال اليمني اليوم تراجعا مخيفا أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل تحذيرات من انهيارات كارثية مرتقبة لا سيما بعد قرارات المليشيات الحوثية الأخيرة بشأن العملة الجديدة وهو ما فاقم تراجع الوضع الاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء 8 يناير 2019 كما رصدها(يمن برس) على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 165.5
الدولار 629
الإماراتي : 168.5
العماني : 1615
ذهب كسر 21 : 27,200
(( أسعار البيع ))
السعودي 166.5
الدولار : 634
الإماراتي : 171
العماني : 1640
ذهب كسر 21 : 27,500
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