 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحديدة..انفجارات مدوية تهز ميناء الصليف وألسنة اللهب تتصاعد إلى عنان السماء
الحديدة..انفجارات مدوية تهز ميناء الصليف وألسنة اللهب تتصاعد إلى عنان السماء
الاربعاء, 08 يناير, 2020 02:20:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
انفجارات في ميناء الصليف بالحديدة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
انفجارات في ميناء الصليف بالحديدة

*يمن برس -الحديدة
هزت سلسلة انفجارات عنيفة،اليوم الأربعاء، ميناء الصليف، شمال مدينة الحديدة، غربي اليمن.
 
وأفاد سكان محليون، أن مبنى خفر السواحل داخل ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون، شهد فجر الأربعاء انفجارات يُرجح أن تكون ناجمة عن تفجر مخزن أسلحة وذخائر داخل مبنى قوات خفر السواحل.
 
وسمعت دوي الانفجارات في مناطق واسعة من المدينة  وشوهدت سيارات الإطفاء تهرع إلى المكان.
 
ولم يرشح لوسائل الإعلام أي معلومات عن طبيعة الانفجار وتداعياته بحكم التشديد الأمني الذي تفرضه المليشيا في المنطقة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
627
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©