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الحديدة..انفجارات مدوية تهز ميناء الصليف وألسنة اللهب تتصاعد إلى عنان السماء

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انفجارات في ميناء الصليف بالحديدة

*يمن برس -الحديدة

هزت سلسلة انفجارات عنيفة،اليوم الأربعاء، ميناء الصليف، شمال مدينة الحديدة، غربي اليمن.



وأفاد سكان محليون، أن مبنى خفر السواحل داخل ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون، شهد فجر الأربعاء انفجارات يُرجح أن تكون ناجمة عن تفجر مخزن أسلحة وذخائر داخل مبنى قوات خفر السواحل.



وسمعت دوي الانفجارات في مناطق واسعة من المدينة وشوهدت سيارات الإطفاء تهرع إلى المكان.



ولم يرشح لوسائل الإعلام أي معلومات عن طبيعة الانفجار وتداعياته بحكم التشديد الأمني الذي تفرضه المليشيا في المنطقة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هزت سلسلة انفجارات عنيفة،اليوم الأربعاء، ميناء الصليف، شمال مدينة الحديدة، غربي اليمن.وأفاد سكان محليون، أن مبنى خفر السواحل داخل ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون، شهد فجر الأربعاء انفجارات يُرجح أن تكون ناجمة عن تفجر مخزن أسلحة وذخائر داخل مبنى قوات خفر السواحل.وسمعت دوي الانفجارات في مناطق واسعة من المدينة وشوهدت سيارات الإطفاء تهرع إلى المكان.ولم يرشح لوسائل الإعلام أي معلومات عن طبيعة الانفجار وتداعياته بحكم التشديد الأمني الذي تفرضه المليشيا في المنطقة.







الصليف انفجارات الحديدة



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