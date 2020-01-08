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خامنئي يرفض تسليم "الصندوق الأسود" للطائرة الأوكرانية وهذا أغرب ما عُثر عليه بين الحطام

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*يمن برس -متابعة خاصة

عثر رجال الإنقاذ على مذكرة دعاء لطالب بين حطام طائرة بوينغ المنكوبة في طهران.



وكتب طالب إيراني على ورقة طلب مساعدة من الله في الامتحانات القادمة.



يذكر أن جزء من ركاب الطائرة المنكوبة كانوا طلاب عائدين إلى الجامعات بعد قضاء العطلة في إيران وقد اختاروا هذه الرحلة بسبب سعرها المنخفض.



في وقت سابق أصبحت معروفة جنسيات ركاب الطائرة وتم نشر المعلومات على قناة "أوكرانيا 24/7" على تلغرام، منهم اثنين من الأوكرانيين، وحوالي 13 من أفراد الطاقم من أصل أوكراني، فضلا عن 71 مواطنا إيرانيا، و73 كنديا، وثمانية مواطنين سويديين، وستة مواطنين أفغان، وأربعة مواطنين ألمان وثلاثة بريطانيين.



وفي السياق ، قال علي عابد زادة رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية إن إيران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي تحطمت على أراضيها في وقت سابق اليوم إلى شركة بوينغ المنتجة للطائرة.



وأضاف زادة "لم يتحدد بعد الدولة التي سترسل إليها إيران الصندوق حتى يتم تحليل بياناته"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.



وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، اليوم الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.



وأعلنت إيران أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم، وقد جمعت جثثهم وتقوم إيران بنقلها إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي.



كما ذكرت أن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية فني بشكل محض، وليس هناك أي احتمال لوجود سبب غير ذل.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عثر رجال الإنقاذ على مذكرة دعاء لطالب بين حطام طائرة بوينغ المنكوبة في طهران.وكتب طالب إيراني على ورقة طلب مساعدة من الله في الامتحانات القادمة.يذكر أن جزء من ركاب الطائرة المنكوبة كانوا طلاب عائدين إلى الجامعات بعد قضاء العطلة في إيران وقد اختاروا هذه الرحلة بسبب سعرها المنخفض.في وقت سابق أصبحت معروفة جنسيات ركاب الطائرة وتم نشر المعلومات على قناة "أوكرانيا 24/7" على تلغرام، منهم اثنين من الأوكرانيين، وحوالي 13 من أفراد الطاقم من أصل أوكراني، فضلا عن 71 مواطنا إيرانيا، و73 كنديا، وثمانية مواطنين سويديين، وستة مواطنين أفغان، وأربعة مواطنين ألمان وثلاثة بريطانيين.وفي السياق ، قال علي عابد زادة رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية إن إيران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي تحطمت على أراضيها في وقت سابق اليوم إلى شركة بوينغ المنتجة للطائرة.وأضاف زادة "لم يتحدد بعد الدولة التي سترسل إليها إيران الصندوق حتى يتم تحليل بياناته"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، اليوم الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.وأعلنت إيران أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم، وقد جمعت جثثهم وتقوم إيران بنقلها إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي.كما ذكرت أن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية فني بشكل محض، وليس هناك أي احتمال لوجود سبب غير ذل.







خامنئي طائرة حطام



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