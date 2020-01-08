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شاب يحتجز والدته وأشقاءه تحت تهديد السلاح..فضربوه وحدث ما لم يتوقعه أحد(تفاصيل الحادثة)

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تعبيرية

*يمن برس -شبوة

توفي شاب، صباح اليوم، متأثراً بإصابته عقب تعرضه للضرب على يد والدته وأشقائه في محافظة شبوة (شرق اليمن).



وقال مصدر محلي إن الشاب "علي حسين عباد فدعق" توفي في مستشفى مديرية حبان بمحافظة شبوة بعد تعرضه للضرب من أشقائه ووالدته.



وأوضح المصدر أن الشاب علي فدعق احتجز عائلته ووالدته وأشقائه داخل منزلهم في مديرية حبان تحت تهديد السلاح لأكثر من اسبوعين، وتوعد أي شخص يحاول الخروج بالقتل".



وأشار المصدر إلى أن أشقاء ووالدة الشاب علي ضاقوا ذرعاً بتصرفات شقيقهم الأكبر، وهاجموه بالعصي والهراوات، مساء أمس، حيث تعرض لكسور في قدميه وضربة قوية على رأسه ظل ينزف بسببها حتى صباح اليوم، وأغلقوا المنزل ومنعوا إسعافه".



وأوضح المصدر أن جيران الشاب فدعق أبلغوا الأمن الذي حضر إلى مكان الحادثة وقاموا بإسعافه إلى مستشفى حبان إلا أنه فارق الحياة متأثره بإصابته في الرأس.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توفي شاب، صباح اليوم، متأثراً بإصابته عقب تعرضه للضرب على يد والدته وأشقائه في محافظة شبوة (شرق اليمن).وقال مصدر محلي إن الشاب "علي حسين عباد فدعق" توفي في مستشفى مديرية حبان بمحافظة شبوة بعد تعرضه للضرب من أشقائه ووالدته.وأوضح المصدر أن الشاب علي فدعق احتجز عائلته ووالدته وأشقائه داخل منزلهم في مديرية حبان تحت تهديد السلاح لأكثر من اسبوعين، وتوعد أي شخص يحاول الخروج بالقتل".وأشار المصدر إلى أن أشقاء ووالدة الشاب علي ضاقوا ذرعاً بتصرفات شقيقهم الأكبر، وهاجموه بالعصي والهراوات، مساء أمس، حيث تعرض لكسور في قدميه وضربة قوية على رأسه ظل ينزف بسببها حتى صباح اليوم، وأغلقوا المنزل ومنعوا إسعافه".وأوضح المصدر أن جيران الشاب فدعق أبلغوا الأمن الذي حضر إلى مكان الحادثة وقاموا بإسعافه إلى مستشفى حبان إلا أنه فارق الحياة متأثره بإصابته في الرأس.







شبوة ضرب فدعق



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