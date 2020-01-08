تعزيزات ضخمة لقوات العمالقة تصل الدريهمي وترقبات لانفجار الوضع في أي لحظة

*يمن برس -الحديدة
دفعت قوات العمالقة العاملة في صفوف القوات المشتركة اليمنية، بتعزيزات عسكرية إلى جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية، إن حشوداً عسكرية وآليات عسكرية تضم "عربات عسكرية محملة بالرشاشات والجنود، وعربات مدرعة) تابعة لألوية العمالقة تم نقلها إلى مديرية الدريهمي وسط ترقب لانفجار الوضع في أي لحظة .
وتشهد مديرية الدريهي ـ منطقة تماس عسكرية جنوب مدينة الحديدة ـ مواجهات متقطعة وقصف متبادل بين الجانبين.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الحديدة تصعيداً ميدانياً ومواجهات متقطعة بعد عام من فشل تنفيذ اتفاق السويد المبرم بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية منتصف ديسمبر من العام 2018م.
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