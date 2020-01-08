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امرأة نازحة تأخذ سلاح زوجها وتفتح النار على نفسها في مأرب

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تعبيرية

*يمن برس -مأرب

أقدمت امرأة صباح اليوم الأربعاء على الانتحار في محافظة مأرب الواقعة شمال البلاد .



وقالت مصادر محلية بالمحافظة أن امرأة تدعى "أم محمد" تسكن في حي الزراعة، فتحت النار على نفسها بعد أخذها سلاح زوجها صباح اليوم ، وقد حاول الجيران اسعافها لكنها كانت قد فارقت الحياة.



وبحسب المصادر فإن المرأة نازحة من محافظة ذمار، وكانت تعاني من حالة نفسية سيئة منذ أكثر من ستة أشهر.



وقد سارع البحث الجنائي بالوصول إلى مكان الحادث، والاستماع لشهادات وأقوال الجيران، كما استمع الى أقوال زوج المرأة نفسها .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدمت امرأة صباح اليوم الأربعاء على الانتحار في محافظة مأرب الواقعة شمال البلاد .وقالت مصادر محلية بالمحافظة أن امرأة تدعى "أم محمد" تسكن في حي الزراعة، فتحت النار على نفسها بعد أخذها سلاح زوجها صباح اليوم ، وقد حاول الجيران اسعافها لكنها كانت قد فارقت الحياة.وبحسب المصادر فإن المرأة نازحة من محافظة ذمار، وكانت تعاني من حالة نفسية سيئة منذ أكثر من ستة أشهر.وقد سارع البحث الجنائي بالوصول إلى مكان الحادث، والاستماع لشهادات وأقوال الجيران، كما استمع الى أقوال زوج المرأة نفسها .







امرأة نازحة مأرب سلاح



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