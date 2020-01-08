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الحوثيون يصدرون تعميماً يتعلق بالجانب الديني ومسؤولون يصفونه بـ"المتسلط"(وثيقة)

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حوثيون

*يمن برس -خاص

أصدرت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تعميماً إلى مدراء وأمناء عموم المديريات بتشكيل لجان لتعزيز إيمان المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.



ونص التعميم الذي حصل "يمن برس" على نسخة منه، أنه بموجب توجيهات وكيل أمانة العاصمة - المعين من الحوثيين - رئيس حملة تأصيل الهوية الايمانية اليمنية، عبدالوهاب شرف الدين، يتم تشكيل لجان تأصيل الهوية الإيمانية على مستوى المكاتب التنفيذية بالمديرية والأحياء والحارات".





وقضت التوجيهات بأن يكون قوام اللجان من ثلاثة أشخاص في فروع المكاتب التنفيذية، وسبعة أشخاص على مستوى الاحياء، وخمسة أشخاص على مستوى الحارات.



وأثار التعميم الحوثي سخطاً واسعاً في أوساط اليمنيين واعتبروه "تسلط متدثراً برداء الدين".



وقال سكرتير أول وزير الخارجية الأسبق، مصطفى نعمان أن التعميم "هو بالضبط ما تفعله سلطات إي نظام متسلط وأن تدثر برداء الدين".



وأضاف نعمان في منشور على صفحته في "فيسبوك": "إيمان الناس ليس مسؤولية أحد على ظهر الأرض.. وحتما ليس مسؤوليتكم".



واعتبر نعمان التعميم "عبث لا ينتهي في حياة الناس واصرار على قهرهم وإجبارهم وتعسف لم تشهده اليمن في تاريخها".



وقال نعمان "فقط الفاشيون يصنعون مثل هذا الفعل".









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تعميماً إلى مدراء وأمناء عموم المديريات بتشكيل لجان لتعزيز إيمان المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.ونص التعميم الذي حصل "يمن برس" على نسخة منه، أنه بموجب توجيهات وكيل أمانة العاصمة - المعين من الحوثيين - رئيس حملة تأصيل الهوية الايمانية اليمنية، عبدالوهاب شرف الدين، يتم تشكيل لجان تأصيل الهوية الإيمانية على مستوى المكاتب التنفيذية بالمديرية والأحياء والحارات".وقضت التوجيهات بأن يكون قوام اللجان من ثلاثة أشخاص في فروع المكاتب التنفيذية، وسبعة أشخاص على مستوى الاحياء، وخمسة أشخاص على مستوى الحارات.وأثار التعميم الحوثي سخطاً واسعاً في أوساط اليمنيين واعتبروه "تسلط متدثراً برداء الدين".وقال سكرتير أول وزير الخارجية الأسبق، مصطفى نعمان أن التعميم "هو بالضبط ما تفعله سلطات إي نظام متسلط وأن تدثر برداء الدين".وأضاف نعمان في منشور على صفحته في "فيسبوك": "إيمان الناس ليس مسؤولية أحد على ظهر الأرض.. وحتما ليس مسؤوليتكم".واعتبر نعمان التعميم "عبث لا ينتهي في حياة الناس واصرار على قهرهم وإجبارهم وتعسف لم تشهده اليمن في تاريخها".وقال نعمان "فقط الفاشيون يصنعون مثل هذا الفعل".







تعميم الدين الحوثيون



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