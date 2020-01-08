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حادث مروري مروع يودي بحياة 7 أشخاص وإصابة آخرين في شبوة
الاربعاء, 08 يناير, 2020 04:59:00 مساءً

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شبوة
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شبوة

*يمن برس -خاص
توفي 7 أشخاص وأصيب آخرون، اليوم ، إثر حادث مروري مروع في محافظة شبوة (شرق اليمن).

وقال مصدر محلي إن حافلة نقل ركاب من الحجم الكبير تتبع شركة "البراق" اصطدمت بسيارة أخرى بالقرب من منطقة بئر علي بمحافظة شبوة وخرج عن مساره ما أدى إلى انقلابه.

وأوضح المصدر أن انقلاب الحافلة أدى إلى وفاة سبعة أشخاص على الفور وإصابة آخرين بعضهم إصابات خطيرة.

وتتكرر الحوادث المرورية لا سيما في محافظة مأرب وشبوة حيث توفي العشرات من المواطنين في طريق العبر نتيجة هذه الحوادث العام الماضي في ظل صمت الجهات المعنية وعدم أي تحرك للحد من خطورة الطرق وحماية المواطنيين من هذا الخطر .


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