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من هو القيادي في "المجلس الانتقالي" الذي منعته السعودية من دخول أراضيها؟

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يحيى غالب الشعيبي

*يمن برس -متابعات

ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية رفضت منح قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً تأشيرة دخول إلى أراضيها، لارتباطه بإيران.



وأوضحت المصادر أن الجوازات السعودية رفضت منح القيادي في "الانتقالي" يحيى غالب الشعيبي تأشيرة دخول إلى أراضيها بسبب وجوده ضمن قوائم الممنوعين من دخول المملكة وذلك لارتباطاته بإيران وحزب الله، بحسب صحيفة "عدن الغد".



وعمل الشعيبي بين عامي 2011 و 2015 ضمن قوام المنظومة السياسية الإيرانية في المنطقة العربية واتخذ بيروت منطلقا لأعماله.



وعين المجلس الانتقالي الجنوبي، يحيى الشعيبي عضوا في هيئته للتفاوض السياسي" مؤخراً لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في نوفمبر الماضي برعاية السعودية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية رفضت منح قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً تأشيرة دخول إلى أراضيها، لارتباطه بإيران.وأوضحت المصادر أن الجوازات السعودية رفضت منح القيادي في "الانتقالي" يحيى غالب الشعيبي تأشيرة دخول إلى أراضيها بسبب وجوده ضمن قوائم الممنوعين من دخول المملكة وذلك لارتباطاته بإيران وحزب الله، بحسب صحيفة "عدن الغد".وعمل الشعيبي بين عامي 2011 و 2015 ضمن قوام المنظومة السياسية الإيرانية في المنطقة العربية واتخذ بيروت منطلقا لأعماله.وعين المجلس الانتقالي الجنوبي، يحيى الشعيبي عضوا في هيئته للتفاوض السياسي" مؤخراً لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في نوفمبر الماضي برعاية السعودية.







المجلس الانتقالي السعودية الشعيبي



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