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عاجل: "عبد الملك الحوثي" يعلن إنضمامه الصريح إلى "محور المقاومة" ويوجه دعوة للسعودية والإمارات

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عبد الملك الحوثي

*يمن برس -متابعة خاصة

أعلن عبد الملك الحوثي زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية ، اليوم، انضمامه إلى المحور الذي تقوده إيران او ما يطلق عليه بـ"محور المقاومة"، وذلك بعد أيام على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.





وقال عبدالملك الحوثي في كلمة بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الميليشيا الانقلابية قبل قليل : "نعلن اليوم وبكل وضوح، توحدنا خلف "إيران" للتصدي للخطر الاميركي في المنطقة".



وأضاف "نحن إلى جانب الأحرار من أمتنا أيران، العراق، لبنان، سوريا، فلسطين لمواجهة الشر الأميركي، قتلاً واضطهادا واستعماراً وتأمراً ونشراً للفتن والمشاكل".



وأضاف الحوثي "المعادلة في المنطقة ستكون مختلفة، والاستهتار باستهداف قادة الأمة سيكون التعامل معه مختلفا"، في إشارة إلى مقتل سليماني.



وتابع الحوثي "نحن مع إيران ونأمل أن تتوسع هذه الدائرة، لمواجهة التهديد الأميركي والإسرائيلي ودفع شره"، معتبراً أن من "شذ عن هذا الموقف وانحرف عنه هو المخطئ، وتوجه إليه "التهمة بالعمالة والنفاق والخيانة".



وجدد الحوثي دعوة السعودية والإمارات إلى إيقاف الحرب على اليمن ومراجعة حساباتها وسياساتها العدائية"



وقال الحوثي موجهاً حديثه للسعودي والامارات "ربما تكون التطورات القادمة كبيرة، وستكون سلبية اذا استمر العداء علينا وعلى غيرنا".



وأكد الحوثي أنهم لا يشكلون "تهديداً تعسفياً أو باغياً على دول الخليج أو أي بلد من أمتنا الإسلامية".



ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.



وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف إنهاء انقلاب الحوثيين وإعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن عبد الملك الحوثي زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية ، اليوم، انضمامه إلى المحور الذي تقوده إيران او ما يطلق عليه بـ"محور المقاومة"، وذلك بعد أيام على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.وقال عبدالملك الحوثي في كلمة بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الميليشيا الانقلابية قبل قليل : "نعلن اليوم وبكل وضوح، توحدنا خلف "إيران" للتصدي للخطر الاميركي في المنطقة".وأضاف "نحن إلى جانب الأحرار من أمتنا أيران، العراق، لبنان، سوريا، فلسطين لمواجهة الشر الأميركي، قتلاً واضطهادا واستعماراً وتأمراً ونشراً للفتن والمشاكل".وأضاف الحوثي "المعادلة في المنطقة ستكون مختلفة، والاستهتار باستهداف قادة الأمة سيكون التعامل معه مختلفا"، في إشارة إلى مقتل سليماني.وتابع الحوثي "نحن مع إيران ونأمل أن تتوسع هذه الدائرة، لمواجهة التهديد الأميركي والإسرائيلي ودفع شره"، معتبراً أن من "شذ عن هذا الموقف وانحرف عنه هو المخطئ، وتوجه إليه "التهمة بالعمالة والنفاق والخيانة".وجدد الحوثي دعوة السعودية والإمارات إلى إيقاف الحرب على اليمن ومراجعة حساباتها وسياساتها العدائية"وقال الحوثي موجهاً حديثه للسعودي والامارات "ربما تكون التطورات القادمة كبيرة، وستكون سلبية اذا استمر العداء علينا وعلى غيرنا".وأكد الحوثي أنهم لا يشكلون "تهديداً تعسفياً أو باغياً على دول الخليج أو أي بلد من أمتنا الإسلامية".ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف إنهاء انقلاب الحوثيين وإعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن







عبد الملك الحوثي اليمن السعودية إيران الإمارات



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