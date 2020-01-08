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دبي تنفي وجود أي تهديدات إيرانية

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*يمن برس - متابعة خاصة



نفت حكومة دبي اليوم الأربعاء مزاعم بتهديدات إيرانية موجّهة للإمارة، وسط تأكيد إماراتي على أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة.



وأكد المكتب الإعلامي للحكومة في بيان، أن ما تم تداوله عن تهديدات إيرانية موجهة لإمارة دبي مجرد إشاعات ولا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية.



وأضاف المكتب أنه لم يصدر أيضاً مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني، راجياً توخّي الحذر والدّقّة لدى نشر مثل هذه الشائعات.



من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، أن أبوظبي تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، وتؤكد مُجدداً أهمية عدم التصعيد مشيرة إلى أن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هما الحل الأمثل.



وكانت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، قد نقلت تحذير إيران، بقصف كل من مدينة دبي الإماراتية، ومدينة حيفا المحتلة من قبل الإسرائيليين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نفت حكومة دبي اليوم الأربعاء مزاعم بتهديدات إيرانية موجّهة للإمارة، وسط تأكيد إماراتي على أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة.وأكد المكتب الإعلامي للحكومة في بيان، أن ما تم تداوله عن تهديدات إيرانية موجهة لإمارة دبي مجرد إشاعات ولا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية.وأضاف المكتب أنه لم يصدر أيضاً مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني، راجياً توخّي الحذر والدّقّة لدى نشر مثل هذه الشائعات.من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، أن أبوظبي تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، وتؤكد مُجدداً أهمية عدم التصعيد مشيرة إلى أن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هما الحل الأمثل.وكانت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، قد نقلت تحذير إيران، بقصف كل من مدينة دبي الإماراتية، ومدينة حيفا المحتلة من قبل الإسرائيليين.







دبي تنفي تهديدات إيرانية



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