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الحوثيون يباركون الاستهداف الصاروخي الإيراني لقواعد عسكرية أمريكية في العراق
الاربعاء, 08 يناير, 2020 08:23:00 مساءً

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الحوثيون يباركون الاستهداف الصاروخي الإيراني لقواعد عسكرية أمريكية في العراق
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*يمن برس - خاص

أعلنت مليشيا الحوثي ، مساء اليوم الأربعاء، مباركتها للاستهداف الصاروخي الإيراني للقواعد العسكرية الأمريكية في العراق.

 

وقال المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي يحيى سريع في تغريدة على حسابه في "تويتر"إن "اليمن في موقف واحد مع كل أحرار الأمة ضد التواجد الأمريكي في المنطقة ودفاعاً عن شعبنا وبلدنا ضد العدوان الأمريكي السعودي"، حد قوله.

 

وكان  زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، أكد اليوم الأربعاء، وقوف جماعته مع إيران ولبنان والعراق وسوريا وفلسطين وكل بلد يتعرض لما وصفه بـ"الهجمة الأمريكية".




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خاص - يمن برس

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