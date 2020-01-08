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عاجل.. اشتباكات عنيفة بين قبيلتين من مأرب والجوف تخلف قتلى وجرحى
الاربعاء, 08 يناير, 2020 09:29:00 مساءً

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عاجل.. اشتباكات عنيفة بين قبيلتين من مأرب والجوف تخلف قتلى وجرحى

*يمن برس - خاص



قتل ثلاثة مسلحين قبليين على الأقل وجرح آخرون مساء اليوم الأربعاء في اشتباكات بين قبيلتين تنتميان لمحافظتي الجوف ومأرب (شرقي اليمن).

وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن اشتباكات اندلعت في مأرب بين مسلحين من قبلية "آل جعيد دهم" من محافظة الجوف ومسلحين من قبيلة"الدماشقة عبيدة" في محافظة مأرب.


وأكد المصدر أن الإشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة من مسلحي قبلية"ال جعيد دهم"واحراق سيارة تابعة لهم فيما أصيب مسلح آخر من قبيلة"الدماشقة عبيدة"بجروح بالغة تم نقله اثرها لمستشفى كرى بمأرب.

وتعد اشتباكات الليلة إمتداداً لاشتباكات سابقة بين القبيلتين بسبب ثأر قبلي قديم أسفر آخرها عن مقتل اثنين من مسلحي آل جعيد واحراق سيارة تابعة لهم في مأرب قبل عدة أشهر.


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خاص - يمن برس

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