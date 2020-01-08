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شاهد بالصورة ..طائرة حوثية تسقط في مزرعة أحد المواطنين بالضالع

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طائرة حوثية سقطت في الضالع

*يمن برس -الضالع

قالت مصادر محلية بمحافظة الضالع إن طائرة استطلاع حوثية سقطت مساء اليوم الأربعاء في محافظة الضالع جنوب البلاد .



وذكرت المصادر أن الطائرة سقطت بمزرعة المواطن هاني حسن علي بقرية القرين منطقة العقلة، بمديرية الحصين.



وحصل "يمن برس"على صور للطائرة عقب سقوطها، حيث لوحظ اختلاف نوعية الطائرة عن مثيلاتها التي أسقطت في أوقات سابقة في المحافظة نفسها.





وأمس الثلاثاء أعلن الجيش الوطني، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة "الحوثي" في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن "أفراد الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة، تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي، أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش بجبهة الضباب، غربي المدينة".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر محلية بمحافظة الضالع إن طائرة استطلاع حوثية سقطت مساء اليوم الأربعاء في محافظة الضالع جنوب البلاد .وذكرت المصادر أن الطائرة سقطت بمزرعة المواطن هاني حسن علي بقرية القرين منطقة العقلة، بمديرية الحصين.وحصل "يمن برس"على صور للطائرة عقب سقوطها، حيث لوحظ اختلاف نوعية الطائرة عن مثيلاتها التي أسقطت في أوقات سابقة في المحافظة نفسها.وأمس الثلاثاء أعلن الجيش الوطني، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة "الحوثي" في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن "أفراد الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة، تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي، أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش بجبهة الضباب، غربي المدينة".







طائرة الضالع الحوثي



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