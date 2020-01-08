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تعرف على أسعار صرف الريال الآن بعد تدخل البنك المركزي بعدن

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*يمن برس - خاص

تواصل أسعار صرف الريال اليمني انهيارها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم الأربعاء في عدن والمحافظات المحررة فيما تواصل الاستقرار في صنعاء بشكل نسبي.



يأتي ذلك رغم إعلان البنك المركزي بعدن عن إجراء مصارفة لجميع طلبات السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية وبسعر صرف 570 ريال للدولار الأمريكي.



فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:





صنعاء



الدولار الأمريكي



شراء: 583 ريال

بيع: 585 ريال



الريال السعودي



شراء: 153.7 ريال

بيع: 154 ريال



عدن:



الدولار الأمريكي



شراء: 636 ريال

بيع: 640 ريال



الريال السعودي



شراء: 167.5 ريال

بيع: 168 ريال











للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تواصل أسعار صرف الريال اليمني انهيارها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم الأربعاء في عدن والمحافظات المحررة فيما تواصل الاستقرار في صنعاء بشكل نسبي.يأتي ذلك رغم إعلان البنك المركزي بعدن عن إجراء مصارفة لجميع طلبات السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية وبسعر صرف 570 ريال للدولار الأمريكي.فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:صنعاءالدولار الأمريكيشراء: 583 ريالبيع: 585 ريالالريال السعوديشراء: 153.7 ريالبيع: 154 ريالعدن:الدولار الأمريكيشراء: 636 ريالبيع: 640 ريالالريال السعوديشراء: 167.5 ريالبيع: 168 ريال







الريال صرف العملات



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