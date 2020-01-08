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تعرف على أسعار صرف الريال الآن بعد تدخل البنك المركزي بعدن
الاربعاء, 08 يناير, 2020 10:05:00 مساءً

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تعرف على أسعار صرف الريال الآن بعد تدخل البنك المركزي بعدن
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*يمن برس - خاص
تواصل أسعار صرف الريال اليمني انهيارها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم الأربعاء في عدن والمحافظات المحررة فيما تواصل الاستقرار في صنعاء بشكل نسبي.

يأتي ذلك رغم إعلان البنك المركزي بعدن عن إجراء مصارفة لجميع طلبات السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية وبسعر صرف 570 ريال للدولار الأمريكي.

فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:


صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء: 583 ريال
بيع: 585 ريال

الريال السعودي

شراء: 153.7 ريال
بيع: 154 ريال
 
عدن:

الدولار الأمريكي

شراء: 636 ريال
بيع: 640 ريال

الريال السعودي

شراء: 167.5 ريال
بيع: 168 ريال





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خاص - يمن برس

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