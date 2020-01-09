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البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف إيران للقواعد الأمريكية

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*يمن برس -

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، إن إيران أطلقت 16 صاروخا باليستيا على قواعد عسكرية في العراق من ثلاثة مواقع على الأقل، 12 منها أصابت هدفها.



وأضاف إسبر في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن 11 صاروخا أصاب قاعدة عين الأسد الجوية، وواحد آخر أصاب قاعدة (تابعة للتحالف) في أربيل​​​، مشيرا إلى تضرر مروحية وخيام ومواقف للسيارات، ونوه بأن الجيش الأمريكي لا يزال في حالة تأهب.



هذا وقامت إيران، فجر أمس الأربعاء، باستهداف قاعدة "عين الأسد" في العراق التي تتمركز فيها قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.



وأعلن العراق، سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد، دون خسائر في صفوف القوات العراقية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، إن إيران أطلقت 16 صاروخا باليستيا على قواعد عسكرية في العراق من ثلاثة مواقع على الأقل، 12 منها أصابت هدفها.وأضاف إسبر في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن 11 صاروخا أصاب قاعدة عين الأسد الجوية، وواحد آخر أصاب قاعدة (تابعة للتحالف) في أربيل​​​، مشيرا إلى تضرر مروحية وخيام ومواقف للسيارات، ونوه بأن الجيش الأمريكي لا يزال في حالة تأهب.هذا وقامت إيران، فجر أمس الأربعاء، باستهداف قاعدة "عين الأسد" في العراق التي تتمركز فيها قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.وأعلن العراق، سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد، دون خسائر في صفوف القوات العراقية.







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