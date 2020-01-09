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دراسة جديدة تكشف عن فائدة غير متوقعة للطماطم
الخميس, 09 يناير, 2020 08:57:00 صباحاً

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دراسة جديدة تكشف عن فائدة غير متوقعة للطماطم
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*يمن برس - متابعات

كشفت نتائج أبحاث جديدة من جامعة شيفيلد البريطانية إن الطماطم يحسن الصحة الإنجابية للرجل.

وتفيد التقارير الطبية بأن مشاكل الخصوبة تقع على عاتق الرجل بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة.

ووفقاً لنتائج الأبحاث ما تم التوصل إليه عن فوائد الطماطم لخصوبة الرجال يمكنه أن يلعب دوراً فعّالاً في توفير حلول أفضل لمعوقات الإنجاب.

وبحسب الدراسة، تبين أن مادة الليكوبين التي تحتوي عليها البندورة وتصبح فعّالة بعد الطهي تحسن قدرة الحيوانات المنوية على السباحة بنسبة 40 بالمائة، كما يقل التلف الذي تتعرّض له والذي يحدث نتيجة الأكسدة.

وتم التوصل إلى هذه النتائج بعد تجربة استمرت 12 أسبوعاً شارك فيها متطوعون، أضيف الطماطم المطبوخ بشكل مكثّف إلى نظامهم الغذائي.

وكانت أبحاث سابقة قد توصلت إلى فوائد أخرى لليكوبين الذي يحتويه الطماطم المطبوخ أهمها: حماية العيون من فقدان البصر، والوقاية من السرطان، وتحسين صحة العظام وخلايا الدماغ.
 
ويوجد الليكوبين في الفاكهة والخضروات الملونة مثل: المانغو والبابايا والبطيخ والجزر.


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خاص - يمن برس

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