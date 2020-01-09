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مواطنون يشكون تعطيل الانتقالي للعملية التعليمية في عدن

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*يمن برس - متابعة خاصة



شكا مواطنون من أبناء عدن تعطيل المجلس الانتقالي الجنوبي للدراسة في المدارس الحكومية في المدينة.



وقال المواطنون إن المدارس الخاصة استأنفت نشاطها التعليمي، بينما توقفت المدارس الحكومية عن الدراسة تحت تهديدات نقابة غير شرعية تابعة للانتقالي تطلق على نفسها مسمى نقابة المعلمين الجنوبيين.



ويشار إلى أن المدارس الحكومية أوقفت الدراسة في عدن تحت تهديد أعضاء هذه النقابة التابعة للانتقالي إلا ان دعواتها لم تلاق أي استجابة في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة، وتسير العملية التعليمية بصورة طبيعية في هذه المحافظات.



يذكر أن نفس الدعوات عطلت العام الدراسي الماضي، وقال المواطنون إنهم لايفهمون حالة الاستهداف المتعمدة لعدن عبر دعوات تعطيل العملية التعليمية في عدن، مناشدين الحكومة والتحالف بسرعة التدخل لإعادة سير العملية التعليمية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شكا مواطنون من أبناء عدن تعطيل المجلس الانتقالي الجنوبي للدراسة في المدارس الحكومية في المدينة.وقال المواطنون إن المدارس الخاصة استأنفت نشاطها التعليمي، بينما توقفت المدارس الحكومية عن الدراسة تحت تهديدات نقابة غير شرعية تابعة للانتقالي تطلق على نفسها مسمى نقابة المعلمين الجنوبيين.ويشار إلى أن المدارس الحكومية أوقفت الدراسة في عدن تحت تهديد أعضاء هذه النقابة التابعة للانتقالي إلا ان دعواتها لم تلاق أي استجابة في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة، وتسير العملية التعليمية بصورة طبيعية في هذه المحافظات.يذكر أن نفس الدعوات عطلت العام الدراسي الماضي، وقال المواطنون إنهم لايفهمون حالة الاستهداف المتعمدة لعدن عبر دعوات تعطيل العملية التعليمية في عدن، مناشدين الحكومة والتحالف بسرعة التدخل لإعادة سير العملية التعليمية.







مواطنون شكاوى التعليم عدن الانتقالي



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