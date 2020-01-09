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العثور على مخزن متفجرات يتبع تنظيم القاعدة في المكلا بحضرموت

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*يمن برس - متابعة خاصة

تمكنت المنطقة العسكرية الثانية في الجيش الوطني مساء الأربعاء، من كشف موقع يستخدمه تنظيم القاعدة الإرهابي لإخفاء مواد صناعة المتفجرات.



وقال المركز الإعلامي للعسكرية الثانية، في بيان، إن قوة عسكرية من لواء الريان عثرت على أحد أهم المخابئ، التي كان يستخدمها تنظيم القاعدة الإرهابي لتخزين وتخبئة متفجرات وقذائف، إبان فترة سيطرته على مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرق اليمن، في العام 2015.



وأضاف، أن شعبة الألغام بالمنطقة العسكرية الثانية باشرت عملها بإرسال وحدة هندسية متخصصة لتفقد المكان ونقل محتويات ذلك المخبأ السري من ألغام ومتفجرات وقذائف.



وأشار المركز الإعلامي، إلى أن العملية تأتي عقب توافر معلومات استخباراتية دقيقة، ويعتبر المخبأ من أحد أهم المخابئ الإرهابية التي كانت تستخدمه القوى الظلامية لإخفاء أدوات الموت والقتل والدمار، ويبعد أمتارا قليلة عن أحد معسكرات المنطقة العسكرية الثانية.



وأحبطت قوات المنطقة العسكرية الثانية خلال المرحلة الماضية، بالتنسيق والتعاون مع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، العديد من العمليات كتهريب أسلحة، والقبض على مطلوبين أمنيين، وإحباط عمليات إرهابية.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد حرر مدينة المكلا في عملية عسكرية نوعية عام 2016 من سيطرة تنظيم القاعدة، بعد عام من سيطرة التنظيم الإرهابي عليها عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت المنطقة العسكرية الثانية في الجيش الوطني مساء الأربعاء، من كشف موقع يستخدمه تنظيم القاعدة الإرهابي لإخفاء مواد صناعة المتفجرات.وقال المركز الإعلامي للعسكرية الثانية، في بيان، إن قوة عسكرية من لواء الريان عثرت على أحد أهم المخابئ، التي كان يستخدمها تنظيم القاعدة الإرهابي لتخزين وتخبئة متفجرات وقذائف، إبان فترة سيطرته على مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرق اليمن، في العام 2015.وأضاف، أن شعبة الألغام بالمنطقة العسكرية الثانية باشرت عملها بإرسال وحدة هندسية متخصصة لتفقد المكان ونقل محتويات ذلك المخبأ السري من ألغام ومتفجرات وقذائف.وأشار المركز الإعلامي، إلى أن العملية تأتي عقب توافر معلومات استخباراتية دقيقة، ويعتبر المخبأ من أحد أهم المخابئ الإرهابية التي كانت تستخدمه القوى الظلامية لإخفاء أدوات الموت والقتل والدمار، ويبعد أمتارا قليلة عن أحد معسكرات المنطقة العسكرية الثانية.وأحبطت قوات المنطقة العسكرية الثانية خلال المرحلة الماضية، بالتنسيق والتعاون مع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، العديد من العمليات كتهريب أسلحة، والقبض على مطلوبين أمنيين، وإحباط عمليات إرهابية.وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد حرر مدينة المكلا في عملية عسكرية نوعية عام 2016 من سيطرة تنظيم القاعدة، بعد عام من سيطرة التنظيم الإرهابي عليها عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية.







العثور على مخزن متفجرات تنظيم القاعدة المكلا



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