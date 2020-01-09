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مقتل شقيقين في إب بسبب قطعة أرض
الخميس, 09 يناير, 2020 11:54:00 صباحاً
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*يمن برس - متابعة خاصة
قتل شقيقان في إحدى قرى محافظة إب بسبب شق طريق إلى القرية.
وقال شهود عيان إن الأخوين صدام و راجح جمال محمد مصلح السعدي، من أبناء قرية عدن التابعة لمديرية الشعر لقيا مصرعهما مساء أمس، وذلك بعد خلاف مع أحد أبناء القرية؛ بسبب قطعة أرض تستخدم كطريق عام.
وشهدت المحافظة عدة حوادث مماثلة خلال الفترة الأخيرة في ظل انفلات أمني غير مسبوق تشهده المحافظة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ العام 2015.
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