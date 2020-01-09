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حريق بمنزل فنان مصري شهير يودي بحياة والده
الخميس, 09 يناير, 2020 12:01:00 مساءً

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حريق بمنزل فنان مصري شهير يودي بحياة والده

*يمن برس - متابعة خاصة
لقي والد المطرب المصري الشهير، إيهاب توفيق، مصرعه جراء حريق شب في فيلته بحي مدينة نصر بالقاهرة.

وصرح عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، خالد بيومي، اليوم الخميس في حسابه على موقع "فيسبوك" بوفاة والد الفنان، إيهاب توفيق، معلقا: "البقاء والدوام لله تعالى حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده الآن.. ربنا يصبركم يا رب".

وكانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، قد تلقت بلاغا عن حريق في عقار سكني بدائرة قسم أول مدينة نصر، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على النيران، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


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خاص - يمن برس

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