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طائرة ركاب بريطانية تغير وجهتها بشكل دراماتيكي تجنبا للصواريخ الإيرانية

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*يمن برس - وكالات



كشفت وسائل إعلام بريطانية أن طائرة ركاب تابعة لشركة "بريتش أروز" غيرت وجهتها بشكل طارئ ودراماتيكي الثلاثاء الماضي، في سماء العراق تجنبا للهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد أمريكية.



وأظهرت خرائط تتبع رحلات الطيران المدني، طائرة "بوينغ 777" كانت متجهة من مومباي إلى لندن، وهي تدور حول نفسها وذلك بعد أن تم إخطارها بالهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على قواعد أمريكية في العراق.



ودخلت الطائرة، التي تتسع لأكثر من 200 مسافر لفترة وجيزة المجالين الجويين العراقي والإيراني، وبقيت تحلق فوق السعودية ومصر لمدة ساعتين بعد الهجمات، قبل أن تهبط في أثينا للتزود بالوقود ومواصلة رحلتها.



ونفذ الحرس الثوري الإيراني ليل الثلاثاء على الأربعاء الماضي، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي، عين الأسد في محافظة الأنبار، وحرير في أربيل، وجاء ذلك ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العراق.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت وسائل إعلام بريطانية أن طائرة ركاب تابعة لشركة "بريتش أروز" غيرت وجهتها بشكل طارئ ودراماتيكي الثلاثاء الماضي، في سماء العراق تجنبا للهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد أمريكية.وأظهرت خرائط تتبع رحلات الطيران المدني، طائرة "بوينغ 777" كانت متجهة من مومباي إلى لندن، وهي تدور حول نفسها وذلك بعد أن تم إخطارها بالهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على قواعد أمريكية في العراق.ودخلت الطائرة، التي تتسع لأكثر من 200 مسافر لفترة وجيزة المجالين الجويين العراقي والإيراني، وبقيت تحلق فوق السعودية ومصر لمدة ساعتين بعد الهجمات، قبل أن تهبط في أثينا للتزود بالوقود ومواصلة رحلتها.ونفذ الحرس الثوري الإيراني ليل الثلاثاء على الأربعاء الماضي، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي، عين الأسد في محافظة الأنبار، وحرير في أربيل، وجاء ذلك ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العراق.







طائرة بريطانية تغير مسارها صواريخ إيران



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