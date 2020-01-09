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ماذا يحدث لجسمك عند تناول عود من النعناع؟
الخميس, 09 يناير, 2020 05:50:00 مساءً

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول عود من النعناع؟

*يمن برس - متابعات

يحتوي النعناع على العديد من الفيتامينات التى تمد الجسم بالطاقة،منها "الكالسيوم، بوتاسيوم، مغنيزيوم، صوديوم، نحاس، فيتامين A".

لذا نصحت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، بتناول غلى الاقل عود يوميا من النعناع لاحتوائه على هذه الفوائد:

- يساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم
- يعتبر النعناع فاتحًا للشهية
- مسكن جيد للقولون
- مهدىء لآلآم المغص ولتهدئة تقلصات المعدة
- يساعد في التغلب على الحموضة
- يخفف من انتفاخ البطن
- يساعد على تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين
- يساهم في تخفيف اعراض الربو
- يساعد على تخفيف السعال وطرد البلغم
- يخفف كافة التهابات الجهاز التنفسي.
- يساعد على تسكين الأوجاع والآلام وخاصة آلام المعدة والعضلات والصداع.
- مهدىء للأعصاب
- يساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية.
- يساهم في خفض ضغط الدم وتنظيم معدل النبض.
_ممكن اضافته للسلطة. او شرب كوب مغلي النعناع .


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خاص - يمن برس

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