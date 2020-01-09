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بعد زيارة أردوغان لتونس السعودية توجه دعوة لسعيد لزيارة المملكة
الخميس, 09 يناير, 2020 06:11:00 مساءً

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بعد زيارة أردوغان لتونس السعودية توجه دعوة لسعيد لزيارة المملكة
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*يمن برس - متابعة خاصة
سلم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الرئيس التونسي قيس سعيد، دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة السعودية.

وكتب الأمير فيصل بن فرحان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله - إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية».

وكان الرئيس التركي طيب رجب أردوغان قد قام بزيارة مفاجئة إلى تونس وذلك غداة إعلان الرئاسة التركية إمكانية إعداد مسودة قانون تتيح إرسال قوات إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس المعترف بها دوليًا.


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خاص - يمن برس

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