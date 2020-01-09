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مؤسسة الاتصالات تكشف السبب وراء انقطاع وضعف الإنترنت

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*يمن برس - متابعة خاصة



كشفت المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية والدولية "تيليمن" عن سبب انقطاع وضعف الإنترنت.



و أعلنت المؤسسة العامة للإتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن بأن أكثر من 80 بالمائة من سعات الإنترنت الدولية في اليمن خرجت عن الخدمة جراء انقطاع كابل دولي خارج اليمن.



وبحسب وكالة "سبأ"، أوضح المصدر المسئول في المؤسسة والشركة بأن عددًا كبيرًا من الوصلات التراسلية للإنترنت خرجت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري فالكون للانقطاع في السويس ما تسبب في خروج أكثر من 80 بالمائة من سعات الانترنت الدولية في اليمن.



وأوضح المصدر بأن هناك جهودًا حثيثة لمتابعة إصلاح الكابل وعودة الخدمة في القريب العاجل.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية والدولية "تيليمن" عن سبب انقطاع وضعف الإنترنت.و أعلنت المؤسسة العامة للإتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن بأن أكثر من 80 بالمائة من سعات الإنترنت الدولية في اليمن خرجت عن الخدمة جراء انقطاع كابل دولي خارج اليمن.وبحسب وكالة "سبأ"، أوضح المصدر المسئول في المؤسسة والشركة بأن عددًا كبيرًا من الوصلات التراسلية للإنترنت خرجت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري فالكون للانقطاع في السويس ما تسبب في خروج أكثر من 80 بالمائة من سعات الانترنت الدولية في اليمن.وأوضح المصدر بأن هناك جهودًا حثيثة لمتابعة إصلاح الكابل وعودة الخدمة في القريب العاجل.







مؤسسة الاتصالات سبب انقطاع



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