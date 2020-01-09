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قيادة التحالف العربي في عدن تصدر بيانًا هامًا
الخميس, 09 يناير, 2020 07:07:00 مساءً

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قيادة التحالف العربي في عدن تصدر بيانًا هامًا
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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت قيادة التحالف في عدن أن أي جهة أو شخص يعمل مع التحالف أيًا كان عمله أو جنسيته يعتبره التحالف جزء منه.

وأضاف الفريق الإعلامي لقيادة التحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن في بيانه أن أي تعطيل أو تعرض بأي شكل من الأشكال لأي من تلك الجهات أو الأشخاص يعتبر تعطيلًا وتعرضاً لأعمال التحالف في عدن، محملًا تلك الجهات تبعات ذلك.


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خاص - يمن برس

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