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قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين في قعطبة بالضالع

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*يمن برس - متابعة خاصة



سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية، بنيران قوات الجيش الوطني غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.



ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة"، عن مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني في جبهة حجر والفاخر، أفشلوا محاولة تسلل مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.



وأضاف أن أبطال الجيش أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيات المتسللة، بالإضافة إلى تدمير طقم يحمل رشاش عيار 127 ومصرع من كانوا على متنه.. مضيفاً أن عناصر المليشيات المتبقّية لاذت بالفرار.



وأشار إلى اليقظة العالية التي يتمتع بها منتسبو الجيش الوطني في مختلف الجبهات والمواقع القتالية بمحافظة الضالع، والذين كبّدوا مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات، وأصابوا عناصرها باليأس والإحباط.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية، بنيران قوات الجيش الوطني غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة"، عن مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني في جبهة حجر والفاخر، أفشلوا محاولة تسلل مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.وأضاف أن أبطال الجيش أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيات المتسللة، بالإضافة إلى تدمير طقم يحمل رشاش عيار 127 ومصرع من كانوا على متنه.. مضيفاً أن عناصر المليشيات المتبقّية لاذت بالفرار.وأشار إلى اليقظة العالية التي يتمتع بها منتسبو الجيش الوطني في مختلف الجبهات والمواقع القتالية بمحافظة الضالع، والذين كبّدوا مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات، وأصابوا عناصرها باليأس والإحباط.







قتلى وجرحى المليشيات الحوثية الضالع



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