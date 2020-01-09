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أزمة مشتقات نفطية جديدة في عدن
الخميس, 09 يناير, 2020 08:11:00 مساءً

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أزمة مشتقات نفطية جديدة في عدن
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*يمن برس - متابعة خاصة

قالت مصادر محلية إن أزمة المشتقات النفطية عادت مجددًا إلى العاصمة المؤقتة عدن، وشهدت محطات الوقود طوابير من السيارات في محاولة للحصول على المشتقات النفطية.

وأضافت المصادر أن بعض المحطات أغلقت لنفاذ الوقود، ولاتزال العديد من المحطات مفتوحة أمام السيارات.

وذكرت مصادر مطلعة أن ما يحصل في المنطقة من توتر بين أمريكا وإيران تسببت بارتفاع الأسعار عالمياً، وأزمة في المشتقات النفطية. 

وشهدت الفترة الماضية استقرارًا كبيرًا في سوق المشتقات النفطية مع عدم ظهور الأزمات لعدة أشهر.


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خاص - يمن برس

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