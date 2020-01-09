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إتلاف أطنان من الأدوية والأغذية بعد تعرضها للتلف في الحديدة

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*يمن برس - متابعة خاصة



قالت مصادر محلية إن النيابة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مدينة الحديدة الساحلية (غرب اليمن) بإتلاف أطنان من الأدوية والأغذية المقدمة كمساعدات لليمنيين بعد تعرضها للتلف.



وصرح ممثل نيابة المخالفات القاضي أحمد حميد العبدلي أنه أشرف على إتلاف سبعة أطنان من الأدوية والمكملات الغذائية التي تعرضت للتلف بسبب سوء التخزين وتعرضها للحرارة والرطوبة العالية.



وحسب ممثل النيابة فإن هذه الأدوية والمكملات الغذائية تابعة لمنظمة "العمل لمكافحة الجوع" (ACF) وتحتوي على 48 صنفاً من المضادات الحيوية والمغذيات والسوائل الوريدية والأمبولات والفيتامينات والمراهم والطحينية وغيرها.



وأوضح ممثل النيابة أن عملية إتلاف هذه الكميات من الأدوية والمكملات الغذائية جاءت بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية الخاصة بها والتأكد من عدم صلاحيتها وسوء تخزينها وتعرضها للحرارة ومعدلات الرطوبة الزائدة ما قد تتسبب في أضرار صحية وبيئية.



وتكررت حالات تلف المساعدات الغذائية والدوائية المقدمة لليمنيين بينما يموت الآلاف سنوياً بسبب المجاعات والأوبئة التي تفاقمت بسبب الحرب، ويتبادل الحوثيون وممثلي المنظمات الدولية المسؤولية عن سبب تلف هذه المساعدات فبينما تتهم جماعة الحوثيين، المسيطرة على مساحات واسعة من وسط وشمال وغرب اليمن، تتهم المنظمات بتقديم مساعدات فاسدة، وجهت المنظمات اتهامات للحوثيين والسلطات الخاضعة لهم بفرض عراقيل أمام عملية توزيع المساعدات مما يتسبب في تلفها بعد بقائها لفترات طويلة في ظروف تخزينية سيئة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر محلية إن النيابة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مدينة الحديدة الساحلية (غرب اليمن) بإتلاف أطنان من الأدوية والأغذية المقدمة كمساعدات لليمنيين بعد تعرضها للتلف.وصرح ممثل نيابة المخالفات القاضي أحمد حميد العبدلي أنه أشرف على إتلاف سبعة أطنان من الأدوية والمكملات الغذائية التي تعرضت للتلف بسبب سوء التخزين وتعرضها للحرارة والرطوبة العالية.وحسب ممثل النيابة فإن هذه الأدوية والمكملات الغذائية تابعة لمنظمة "العمل لمكافحة الجوع" (ACF) وتحتوي على 48 صنفاً من المضادات الحيوية والمغذيات والسوائل الوريدية والأمبولات والفيتامينات والمراهم والطحينية وغيرها.وأوضح ممثل النيابة أن عملية إتلاف هذه الكميات من الأدوية والمكملات الغذائية جاءت بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية الخاصة بها والتأكد من عدم صلاحيتها وسوء تخزينها وتعرضها للحرارة ومعدلات الرطوبة الزائدة ما قد تتسبب في أضرار صحية وبيئية.وتكررت حالات تلف المساعدات الغذائية والدوائية المقدمة لليمنيين بينما يموت الآلاف سنوياً بسبب المجاعات والأوبئة التي تفاقمت بسبب الحرب، ويتبادل الحوثيون وممثلي المنظمات الدولية المسؤولية عن سبب تلف هذه المساعدات فبينما تتهم جماعة الحوثيين، المسيطرة على مساحات واسعة من وسط وشمال وغرب اليمن، تتهم المنظمات بتقديم مساعدات فاسدة، وجهت المنظمات اتهامات للحوثيين والسلطات الخاضعة لهم بفرض عراقيل أمام عملية توزيع المساعدات مما يتسبب في تلفها بعد بقائها لفترات طويلة في ظروف تخزينية سيئة.







الحديدة إتلاف أدوية وأغذية



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