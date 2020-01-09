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فوائد غير متوقعة للشاي.. حياة أطول وأكثر صحة

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*يمن برس - متابعات

كشف دراسة أجراها عددٌ من العلماء أنّ تناول الشاي 3 مرات على الأقل في الأسبوع يرتبط بحياة أطول وأكثر صحة.



ونقلت مجلّة "European Journal Of Preventive Cardiology" عن الدكتور في "أكاديمية الصين للعلوم الطبية" في بكين، شينيان وانغ قوله: "يرتبط استهلاك الشاي بشكل معتاد بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت، ويملك الشاي الأخضر التأثير الأكثر إيجابية، كما أنّ الأكثر انتفاعاً هم الأشخاص الذين يشربون الشاي على المدى الطويل".



وحلّل العلماء بيانات 100902 مشاركًا، من الذين لم يعانوا من نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو سرطان في حياتهم، وتمّ تصنيف المشاركين إلى مجموعتين: الأشخاص الذين يشربون الشاي بشكل معتاد (3 مرات أو أكثر في الأسبوع) والذين لا يشربون الشاي أبدًا أو بشكل غير المعتاد (أقل من 3 مرات في الأسبوع) وقام الخبراء بمتابعة صحتهم في المتوسّط لـ 7.3 سنوات.



وفي النتيجة تبيّن أنّ الذين يستهلكون الشاي بشكل دائم يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 20% أقل من غيرهم بالإضافة إلى خطر وفاة أقل بنسبة 15%.



ويشار إلى أنّ 49% من المشاركين فضلوا الشاي الأخضر، بينما فضّل 8% الشاي الأسود ويعتبر الشاي الأخضر مصدرًا غنيًا لـ"البوليفينول" الذي يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية والعوامل الخطرة مثل ارتفاع ضغط الدم وخلل الدهون في الدم، أمّا الشاي الأسود فيتمّ تخميره بشكل كامل وخلال هذه العملية يتأكسد "البوليفينول" في أصباغ وقد يفقد آثاره المضادة للأكسدة، لكن أظهرت أبحاث سابقة أنّ تقديم الشاي الأسود مع الحليب يقوي فوائده الصحية ما يؤثر إيجابياً على وظيفة الأوعية الدموية.



في سياق متّصل، تمكن العلماء الصينيون من إجراء تعديل جيني بسيط يساعد الجسم على مكافحة مرض السكري، ولكن العلاج يشترط وجود مادة تتواجد حصراً في الشاي الأخضر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف دراسة أجراها عددٌ من العلماء أنّ تناول الشاي 3 مرات على الأقل في الأسبوع يرتبط بحياة أطول وأكثر صحة.ونقلت مجلّة "European Journal Of Preventive Cardiology" عن الدكتور في "أكاديمية الصين للعلوم الطبية" في بكين، شينيان وانغ قوله: "يرتبط استهلاك الشاي بشكل معتاد بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت، ويملك الشاي الأخضر التأثير الأكثر إيجابية، كما أنّ الأكثر انتفاعاً هم الأشخاص الذين يشربون الشاي على المدى الطويل".وحلّل العلماء بيانات 100902 مشاركًا، من الذين لم يعانوا من نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو سرطان في حياتهم، وتمّ تصنيف المشاركين إلى مجموعتين: الأشخاص الذين يشربون الشاي بشكل معتاد (3 مرات أو أكثر في الأسبوع) والذين لا يشربون الشاي أبدًا أو بشكل غير المعتاد (أقل من 3 مرات في الأسبوع) وقام الخبراء بمتابعة صحتهم في المتوسّط لـ 7.3 سنوات.وفي النتيجة تبيّن أنّ الذين يستهلكون الشاي بشكل دائم يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 20% أقل من غيرهم بالإضافة إلى خطر وفاة أقل بنسبة 15%.ويشار إلى أنّ 49% من المشاركين فضلوا الشاي الأخضر، بينما فضّل 8% الشاي الأسود ويعتبر الشاي الأخضر مصدرًا غنيًا لـ"البوليفينول" الذي يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية والعوامل الخطرة مثل ارتفاع ضغط الدم وخلل الدهون في الدم، أمّا الشاي الأسود فيتمّ تخميره بشكل كامل وخلال هذه العملية يتأكسد "البوليفينول" في أصباغ وقد يفقد آثاره المضادة للأكسدة، لكن أظهرت أبحاث سابقة أنّ تقديم الشاي الأسود مع الحليب يقوي فوائده الصحية ما يؤثر إيجابياً على وظيفة الأوعية الدموية.في سياق متّصل، تمكن العلماء الصينيون من إجراء تعديل جيني بسيط يساعد الجسم على مكافحة مرض السكري، ولكن العلاج يشترط وجود مادة تتواجد حصراً في الشاي الأخضر.







فوائد غير متوقعة الشاي صحة



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