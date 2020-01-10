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بالفيديو.. وفاة داعية أثناء إلقائه درسًا وآخر كلامه "لا إله إلا الله"
الجمعة, 10 يناير, 2020 04:42:00 مساءً

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بالفيديو.. وفاة داعية أثناء إلقائه درسًا وآخر كلامه "لا إله إلا الله"
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*يمن برس - متابعات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوفاة الداعية الكويتي من أصل فلسطيني الشيخ محمود عبدالباقي الشهير بـ"أبوخطاب" أثناء إلقائه درسًا دينيًا.

ويظهر في الفيديو الداعية وهو يتحدث في درس ديني بأحد المجالس ثم يذكر أنه كان في العمرة منذ أيام ومعه 50 شخصًا في الحافلة ثم توقف ونطق الشهادة "لا إله إلا الله" وسكت وتبين وفاته.


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خاص - يمن برس

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