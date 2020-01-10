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مركز (HRITC) يكشف عن 33 واقعة انتهاك طالت المدنيين في تعز خلال ديسمبر الماضي

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*يمن برس - متابعة خاصة



كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC)، أن حصار مليشيات الحوثي لمدينة تعز خلف وضعاً صحياً متردياً ينذر بتفاقم الكارثة التي تسببت بوباء جماعي لم تستطع إمكانات المدينة المحاصرة من إنقاذ العشرات من المواطنين من الموت أو تدهور حالتهم الصحية المزرية.



وحذر المركز في بيان له، من كارثة وبائية للمواطنين في محافظة تعز بسبب الحصار الذي تعاني منه المدينة للعام الخامس على التوالي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.



ووثق المركز 33 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان طالت مدنيين بمحافظة تعز خلال شهر ديسمبر الماضي.



وأشار المركز إلى أن فريقه الميداني وثق مقتل 15 مدنيًا بينهم طفل واحد، وإصابة 3 مدنيين، ورصد 13 حالة انتهاك لممتلكات خاصة، حيث تضررت 4 منازل و 3 مركبات بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل مليشيا الحوثي.



ولفت التقرير الشهري الصادر عن المركز إلى أن المناطق التي طالها قصف مليشيا الحوثي، شملت الأحياء السكنية شمال وشرق المدينة..متطرقا إلى ما تعانيه المدينة جراء الحصار الجائر من قبل مليشيا الحوثي من الجهة الشرقية والشمالية والغربية ومحاولتها قطع الشريان الوحيد للمدينة بالهجوم على سائلة سوق الربوع من ناحية الجنوب الذي يصلها بالعاصمة المؤقتة عدن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC)، أن حصار مليشيات الحوثي لمدينة تعز خلف وضعاً صحياً متردياً ينذر بتفاقم الكارثة التي تسببت بوباء جماعي لم تستطع إمكانات المدينة المحاصرة من إنقاذ العشرات من المواطنين من الموت أو تدهور حالتهم الصحية المزرية.وحذر المركز في بيان له، من كارثة وبائية للمواطنين في محافظة تعز بسبب الحصار الذي تعاني منه المدينة للعام الخامس على التوالي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.ووثق المركز 33 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان طالت مدنيين بمحافظة تعز خلال شهر ديسمبر الماضي.وأشار المركز إلى أن فريقه الميداني وثق مقتل 15 مدنيًا بينهم طفل واحد، وإصابة 3 مدنيين، ورصد 13 حالة انتهاك لممتلكات خاصة، حيث تضررت 4 منازل و 3 مركبات بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل مليشيا الحوثي.ولفت التقرير الشهري الصادر عن المركز إلى أن المناطق التي طالها قصف مليشيا الحوثي، شملت الأحياء السكنية شمال وشرق المدينة..متطرقا إلى ما تعانيه المدينة جراء الحصار الجائر من قبل مليشيا الحوثي من الجهة الشرقية والشمالية والغربية ومحاولتها قطع الشريان الوحيد للمدينة بالهجوم على سائلة سوق الربوع من ناحية الجنوب الذي يصلها بالعاصمة المؤقتة عدن.







تعز انتهاكات ديسمبر



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